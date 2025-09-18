Trump zopakoval, že ho Putin sklamal. Priznal zložitosť konfliktu

Trump znova pripustil, že si myslel, že „vyriešiť vojnu na Ukrajine bude zo všetkých konfliktov najjednoduchšie. Ide ale o zložitú vec,“ povedal. „Putin ma naozaj sklamal,“ dodal. Neskôr uviedol, že ide o konflikt, ktorý na Spojené štáty nemá vplyv.
„(Putin) zabíja mnoho ľudí a prichádza o viac ľudí ako ich zabije, ruskí vojaci sú jednoducho zabíjaní vo vyššej miere ako ukrajinskí vojaci,“ povedal Trump o ruských stratách na fronte. Vo vojne na Ukrajine sú „zabíjaní v miere, akú sme nevideli od druhej svetovej vojny“, uviedol šéf Bieleho domu k najväčšiemu konfliktu v Európe od roku 1945. Vysvetlil, že pre vysoké straty je jeho povinnosťou konflikt vyriešiť.
Neskôr Trump uviedol, že to je konflikt, ktorý na Spojené štáty nemá vplyv. „My sme pripravení ujať sa v tejto veci vedúcej úlohy,“ povedal Starmer v súvislosti s iniciatívou európskych spojencov Kyjeva označovanou ako koalícia ochotných.
Trump tlačí na Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby vojnu trvajúcu cez tri a pol roka ukončili. Rozpútalo ju Rusko vo februári 2022 na Putinov rozkaz.
Starmer povedal, že zo správania šéfa Kremľa nemožno usudzovať, že má záujem o mier. Pripomenul, že Rusko nedávno podniklo najväčší útok na Ukrajinu od začiatku invázie aj to, že minulý týždeň bol narušený vzdušný priestor Poľska. Podľa Varšavy a jej spojencov ho narušilo asi 20 ruských dronov.