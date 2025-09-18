Prvý rozhovor s pápežom Levom XIV.: sľubuje kontinuitu s Františkom. Vyjadril sa k dianiu v Spojených štátoch

V máji zvolený pápež Lev XIV. vyjadril tiež znepokojenie nad humanitárnou situáciou v Pásme Gazy. „Slovo genocída sa používa čoraz častejšie,“ povedal. „Svätá stolica sa nedomnieva, že by sme v tejto chvíli mohli k tomu urobiť akékoľvek vyhlásenie,“ dodal. Tým podľa Reuters prejavil väčšiu zdržanlivosť ako jeho predchodca, ktorý kvôli utrpeniu civilistov v Gaze často ostro kritizoval Izrael aj amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pápež tiež povedal, že „neprišla žiadna jasná odpoveď ohľadom hľadania spôsobov, ako zmierniť utrpenie obyvateľstva“.
Pápež Lev XIV. vyjadril obavy o vývoj v Spojených štátoch a zdôraznil potrebu rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca bez ohľadu na jeho miesto narodenia, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„V Spojených štátoch sa dejú niektoré veci, ktoré dávajú dôvod na obavy,“ vyhlásil pápež.
Prvý pápež pôvodom zo Spojených štátov spomenul okrem iného aj rozhovor s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom. „Verím, že sa nájdu spôsoby, ako rešpektovať ľudí a spôsob, akým s nimi zaobchádzame – v politike i v rozhodnutiach,“ uviedol.
Podľa agentúry AP Lev XIV. tiež povedal, že sa nebude báť ozvať v debatách o témach, ktoré zaujímajú katolícku cirkev; konkrétne spomenul migráciu. Pripomenul list, ktorý pápež František zaslal americkým biskupom začiatkom tohto roka, v ktorom kritizoval plány Trumpovej administratívy na masové deportácie migrantov. Lev XIV. podľa AP ocenil Františkovu iniciatívu a odvahu amerických biskupov v konfrontácii s administratívou USA. Ďalej vyjadril nádej, že sa v týchto otázkach budú americkí biskupi naďalej angažovať.
V rozhovore pápež tiež hovoril o obvineniach niektorých cirkevných činiteľov zo sexuálneho zneužívania. Povedal, že s obeťami treba zaobchádzať s veľkou úctou a pochopením a že situácia okolo sexuálneho zneužívania je skutočnou krízou. Vyjadril ale tiež obavy z možných falošných obvinení. „Štatistiky ukazujú, že viac ako 90 percent ľudí, ktorí sa prihlásia a vznesú obvinenia, sú skutočnými obeťami," povedal. „Existujú však aj preukázané prípady nejakého druhu falošného obvinenia. Existujú kňazi, ktorých životy boli kvôli tomu zničené," dodal v rozhovore pápež. Odmietol tiež, aby sa zo sexuálnych škandálov stala hlavná téma cirkevného života. „Nesmieme dovoliť, aby sa celá cirkev zaoberala len touto témou," uviedol Lev XIV.
Ďalej pápež sľúbil, že bude aj naďalej menovať ženy do vedúcich pozícií v cirkvi, podľa AP ale tlmil nádeje ohľadom svätenia žien na kňazov. „V tejto chvíli nemám v úmysle meniť učenie cirkvi na túto tému, ale som rozhodne ochotný aj naďalej počúvať ľudí,“ povedal Lev XIV.
Pápež tiež uviedol, že považuje za „vysoko nepravdepodobné, že by sa v blízkej budúcnosti zmenila "cirkevná doktrína ohľadom toho, čo cirkev učí o sexualite“. Pápež sa tak domnieva, že cirkev bude naďalej uznávať iba „rodinu zloženú z muža a ženy“. V rozhovore tiež odmietol, aby sa zo žehnania jednopohlavným párom, ktoré zaviedol jeho predchodca, stal obrad podobný svadbe.
Pápež sa podľa Reuters v rozhovore dotkol aj finančných problémov Vatikánu, ide okrem iného o rozpočtový schodok 83 miliónov eur a nedostatok peňazí v dôchodkovom fonde. Pápež však povedal, že financovanie sa zlepšuje. „Nemyslím si, že kríza sa skončila, ale nerobím si kvôli tomu veľké starosti," uviedla hlava katolíckej cirkvi.