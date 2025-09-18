Bulharská vláda prežila už piate hlasovanie o nedôvere

Hlasovanie bolo vyvolané opozičnými stranami, ktoré kritizovali vládu za údajné zlyhanie pri reforme justičného a bezpečnostného sektora – kľúčových pre boj proti korupcii v tomto členskom štáte Európskej únie a NATO.
BTA dodala, že išlo o piate hlasovanie o nedôvere, ktorému vláda čelí od nástupu do úradu v januári 2025. Návrh na vyslovenie nedôvery podporilo 101 poslancov, proti sa ich vyslovilo 132. Na to, aby bol tento návrh prijatý, by ho musela podporiť viac než polovica poslancov 240-členného parlamentu.
V reakcii na výsledok hlasovania premiér Žeľazkov uviedol, že vláda bude pokračovať vo svojej práci, pričom poznamenal, že je pod sústavným tlakom opozície i časti verejnosti. Pripustil preto, že vládu v blízkej budúcnosti čaká ďalšie, v poradí šieste, hlasovanie o nedôvere.