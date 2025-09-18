Pravda Správy Svet USA sa snažia získať späť leteckú základňu v afganskom Bagráme. Dôvod podľa Trumpa súvisí s Čínou

Americká vláda sa snaží získať späť leteckú základňu v afganskom Bagráme. Dnes to na tlačovej konferencii po rokovaní s britským premiérom Keirom Starmerom povedal americký prezident Donald Trump. Americká armáda sa zo základne stiahla v roku 2021, keď sa k moci v Afganistane vrátilo radikálne islamistické hnutie Taliban.

18.09.2025 17:57
„Mohla by to byť senzačná správa,“ povedal Trump a vysvetlil, že jedným z dôvodov, prečo majú Spojené štáty o základňu záujem, je to, že „je len hodinu vzdialená od miesta, kde Čína vyrába jadrové zbrane“. Agentúra AP pripomína, že Washington považuje Čínu za svojho najväčšieho ekonomického a vojenského konkurenta.

Základňu v Bagráme vybudoval Sovietsky zväz v 50. rokoch 20. storočia a počas invázie do Afganistanu jeho armáde slúžila ako hlavná základňa v krajine. Spojené štáty ju získali po zvrhnutí Talibanu v roku 2001. Bola vtedy v troskách, ale Američania ju znovu vybudovali a dosiahla rozlohu 77 kilometrov štvorcových, píše sa na internetových stránkach britskej BBC. Bagrám bol oporným bodom USA a amerických spojencov pri ich ofenzíve proti Talibanu a teroristickej sieti Al-Káida po útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001. Americká armáda základňu opustila v júli 2021, v polovici augusta ju obsadil Taliban.

