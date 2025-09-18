Geir Pedersen sa vzdáva postu osobitného vyslanca OSN pre Sýriu

Vo svojom prejave v Bezpečnostnej rade OSN Pedersen povedal, že je „hlboko zaviazaný a vďačný sýrskemu ľudu, ktorý v priebehu rokov preukázal mimoriadnu odvahu a ľudskosť“.
Pedersen (69) bol v roku 2018 – sedem rokov po vypuknutí občianskej vojny v Sýrii – vymenovaný za osobitného vyslanca OSN pre túto blízkovýchodnú krajinu. V tom čase skupina Islamský štát (IS) ovládala veľké časti sýrskeho územia. V roku 2019 sa dominancia IS skončila, ale jeho prívrženci sa stiahli do tzv. spiacich buniek.
Ako osobitný vyslanec OSN pre Sýriu bol Pedersen poverený implementáciou rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2254, ktorej cieľom bolo dosiahnuť politické riešenie konfliktu medzi vládou vtedajšieho prezidenta Bašára Asada a jej oponentmi. Snahy o sprostredkovanie takejto dohody boli opakovane neúspešné.