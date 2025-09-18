Polícia vo Francúzsku zastrelila muža, ktorý sa v okolí škôlky pohyboval s mačetou

Muž neuposlúchol výzvy polície a s mačetou s ostrím dlhým niekoľko desiatok centimetrov sa približoval k jej príslušníkom. Najskôr proti nemu nasadili elektrický paralyzér a potom naňho šesťkrát vystrelili. Podľa prokurátora Samuela Finielza mierili na spodnú časť tela, muž však na mieste zraneniam podľahol.
„Vyzerá to, že deti boli v ohrození,“ uviedol tiež Finielz a dodal, že sa nikomu nič nestalo.
Incident sa stal v deň, keď státisíce ľudí po celom Francúzsku vyrazili do ulíc, aby dali najavo svoju nespokojnosť s chystanými vládnymi úspornými opatreniami.
Agentúra AFP pripomína, že Francúzsko v posledných rokoch zažilo sériu útokov nožom, ktorých obeťami sa stali učitelia aj študenti. Úrady sú kvôli tomu pod tlakom, aby zakročili proti kriminalite v okolí škôl.