Pravda Správy Svet Polícia vo Francúzsku zastrelila muža, ktorý sa v okolí škôlky pohyboval s mačetou

Polícia vo Francúzsku zastrelila muža, ktorý sa v okolí škôlky pohyboval s mačetou

Francúzski policajti dnes v prímorskom meste La Seyne-Sur-mer na juhu krajiny zastrelili muža, ktorý v blízkosti škôlky mával mačetou. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na prokuratúru.

18.09.2025 21:02
debata (3)

Muž neuposlúchol výzvy polície a s mačetou s ostrím dlhým niekoľko desiatok centimetrov sa približoval k jej príslušníkom. Najskôr proti nemu nasadili elektrický paralyzér a potom naňho šesťkrát vystrelili. Podľa prokurátora Samuela Finielza mierili na spodnú časť tela, muž však na mieste zraneniam podľahol.

„Vyzerá to, že deti boli v ohrození,“ uviedol tiež Finielz a dodal, že sa nikomu nič nestalo.

Incident sa stal v deň, keď státisíce ľudí po celom Francúzsku vyrazili do ulíc, aby dali najavo svoju nespokojnosť s chystanými vládnymi úspornými opatreniami.

Agentúra AFP pripomína, že Francúzsko v posledných rokoch zažilo sériu útokov nožom, ktorých obeťami sa stali učitelia aj študenti. Úrady sú kvôli tomu pod tlakom, aby zakročili proti kriminalite v okolí škôl.

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Francúzsko