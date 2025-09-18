USA vetovali výzvu BR OSN na prímerie v Gaze a prepustenie rukojemníkov

USA tak svoje právo veta uplatnili v BR OSN už po šiestykrát v súvislosti s takmer dvojročnou vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Za návrh hlasovalo všetkých zvyšných 14 stálych a nestálych členov rady.
„Rezolúcie proti Izraelu neoslobodia rukojemníkov a neprinesú bezpečnosť do regiónu. Izrael bude naďalej bojovať proti Hamasu a chrániť svojich občanov, aj keby Bezpečnostná rada radšej zatvárala oči pred terorizmom,“ uviedol pred hlasovaním izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon.
Text návrhu iniciovalo v auguste desať volených členov rady v reakcii na vyhlásenie hladomoru v meste Gaza – Integrovanou klasifikáciou fáz potravinovej bezpečnosti (IPC). Situáciu v Pásme Gazy označoval za katastrofickú. Oproti predchádzajúcim návrhom navyše podľa agentúry AP upozorňoval na „prehlbovanie utrpenia“ palestínskych civilistov.
USA už v minulosti – pri vetovaní obdobných návrhov rezolúcií vyzývajúcich na prímerie v Pásme Gazy – argumentovali tým, že v nich obsiahnuté požiadavky nie sú priamo spojené s bezpodmienečným prepustením rukojemníkov a iba povzbudia militantov z Hamasu, ktorý svojím útokom na juh Izraela z jesene 2023 vyvolal vojnu v Pásme Gazy.
Text najnovšieho návrhu rezolúcie, do ktorého mala možnosť nahliadnuť agentúra AFP, okrem iného vyzýval na „okamžité, bezpodmienečné a trvalé prímerie v Gaze, ktoré budú dodržiavať všetky strany“, ako aj okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a inými skupinami.
Militanti z Hamasu zabili 7. októbra 2023 pri útoku na Izrael približne 1200 ľudí a ďalších 251 osôb uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov, pričom časť z nich doteraz zadržiavajú.
Izraelská armáda spustila v reakcii na útok rozsiahle bombardovanie a neskôr aj pozemnú operáciu s cieľom rozložiť vojenské a politické štruktúry Hamasu a oslobodiť všetkých rukojemníkov. Ofenzíva spustošila Pásmo Gazy, vyhnala z domovov najmenej 1,9 milióna miestnych obyvateľov a pripravila o život viac než 65.000 osôb. Údaje o počte obetí, ktoré poskytujú gazské úrady, považuje OSN za spoľahlivé.