Pravda Správy Svet USA vetovali výzvu BR OSN na prímerie v Gaze a prepustenie rukojemníkov

USA vetovali výzvu BR OSN na prímerie v Gaze a prepustenie rukojemníkov

Spojené štáty vetovali vo štvrtok návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorý požadoval okamžité, bezpodmienečné, trvalé prímerie v Pásme Gazy, prepustenie rukojemníkov a zrušenie všetkých obmedzení na dodávky pomoci do tejto palestínskej enklávy zo strany Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

18.09.2025 22:40
debata (1)
Trumpova vízia zrekonštruovaného Pásma Gazy na bizarnom videu vytvorenom AI
Video

USA tak svoje právo veta uplatnili v BR OSN už po šiestykrát v súvislosti s takmer dvojročnou vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Za návrh hlasovalo všetkých zvyšných 14 stálych a nestálych členov rady.

„Rezolúcie proti Izraelu neoslobodia rukojemníkov a neprinesú bezpečnosť do regiónu. Izrael bude naďalej bojovať proti Hamasu a chrániť svojich občanov, aj keby Bezpečnostná rada radšej zatvárala oči pred terorizmom,“ uviedol pred hlasovaním izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon.

Text návrhu iniciovalo v auguste desať volených členov rady v reakcii na vyhlásenie hladomoru v meste Gaza – Integrovanou klasifikáciou fáz potravinovej bezpečnosti (IPC). Situáciu v Pásme Gazy označoval za katastrofickú. Oproti predchádzajúcim návrhom navyše podľa agentúry AP upozorňoval na „prehlbovanie utrpenia“ palestínskych civilistov.

USA už v minulosti – pri vetovaní obdobných návrhov rezolúcií vyzývajúcich na prímerie v Pásme Gazy – argumentovali tým, že v nich obsiahnuté požiadavky nie sú priamo spojené s bezpodmienečným prepustením rukojemníkov a iba povzbudia militantov z Hamasu, ktorý svojím útokom na juh Izraela z jesene 2023 vyvolal vojnu v Pásme Gazy.

Text najnovšieho návrhu rezolúcie, do ktorého mala možnosť nahliadnuť agentúra AFP, okrem iného vyzýval na „okamžité, bezpodmienečné a trvalé prímerie v Gaze, ktoré budú dodržiavať všetky strany“, ako aj okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a inými skupinami.

Militanti z Hamasu zabili 7. októbra 2023 pri útoku na Izrael približne 1200 ľudí a ďalších 251 osôb uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov, pričom časť z nich doteraz zadržiavajú.

Izraelská armáda spustila v reakcii na útok rozsiahle bombardovanie a neskôr aj pozemnú operáciu s cieľom rozložiť vojenské a politické štruktúry Hamasu a oslobodiť všetkých rukojemníkov. Ofenzíva spustošila Pásmo Gazy, vyhnala z domovov najmenej 1,9 milióna miestnych obyvateľov a pripravila o život viac než 65.000 osôb. Údaje o počte obetí, ktoré poskytujú gazské úrady, považuje OSN za spoľahlivé.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #USA #Pásmo Gazy #BR OSN