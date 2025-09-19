ONLINE: Trump: Hnevám sa na Európanov, že kupujú ruskú ropu. U Maďarska a Slovenska je to v istom zmysle pochopiteľné

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 304 dní
6:54 Ukrajinskí vojaci v bojoch s Rusmi na východe krajiny zajali 36-ročného keňského občana Evansa Kibeta. Pri výsluchu tvrdil, že je športovec – bežec na stredné trate –, no Rusi ho podvodom prinútili vstúpiť do ruskej armády. Uviedol to server BBC News s odvolaním sa na video, ktoré so zajatcom natočili ukrajinskí vojaci.
Keňský športovec vysvetľoval, že pôvodne pricestoval do Petrohradu, druhého najväčšieho ruského mesta, ako turista. Keď mu končilo vízum, podpísal „nejaké papiere“, bez toho, aby vedel, že ide o kontrakt s ruskou armádou. Nevedel totiž po rusky a nedokázal si prečítať, čo podpisuje. Následne mu zobrali cestovný pas aj mobilný telefón a poslali ho do výcvikového tábora, kde však strávil iba týždeň a kde ho premenovali na Ivana. Ešte cestou na prvé bojové nasadenie v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny sa mu podarilo dezertovať a vzdať sa, uviedol Afričan.
Ukrajincov požiadal, aby ho nevrátili Rusom, pretože sa bojí o život. Ruská armáda sa k prípadu zatiaľ nevyjadrila.
„Vyzerá to ako trailer k filmovej komédii,“ okomentovali Keňanovo rozprávanie ukrajinskí vojaci z 57. brigády, ktorí Afričana zajali. „Rozhovor bol natočený so súhlasom zajatca, no stojí za zváženie, či veriť slovám a slzám človeka, ktorý bojoval na strane nepriateľa. Nesporné na celom príbehu je iba to, že bol doplnený výmenný fond (na výmenu vojnových zajatcov),“ dodali v popise videa.
Na internete možno dohľadať údaje o bežcovi menom Evans Kibet, no tento športovec je rodený Američan. V Keni však na prelome tisícročí pôsobil tréner bežcov James Kibet.
6:10 Americký prezident Donald Trump počas štvrtkového rozhovoru pre Fox News zopakoval svoju výzvu európskym krajinám a krajinám NATO, aby prestali nakupovať ropu z Ruska, napísala poľská agentúra PAP.
„Som veľmi sklamaný, keď hovoria o sankciách. Nemám nič proti sankciám, ale keď hovorím o sankciách a ľudia kupujú ropu od Ruska, nemali by ju kupovať. To úplne mení situáciu,“ povedal Trump. Dodal, že ak by Európa uvalila na Čínu „sankcie alebo clá, nech ich nazveme akokoľvek“, Peking by prinútil Moskvu ukončiť vojnu.
„Aj ja by som niečo urobil, ale ešte raz: nemôže to byť tak, že Európa kupuje ropu od Ruska – a ja sa hnevám na Čínu, že robí to isté," povedal Trump.
Trump však v reakcii na náznak, že hlavnými odberateľmi ruskej ropy sú Maďarsko a Slovensko, odpovedal, že v ich prípade „je to v istom zmysle pochopiteľné, pretože majú s Ruskom blízke vzťahy“. Ale týka sa to aj iných krajín a toto jednoducho nemôžete urobiť, dodal.
Maďarsko a Slovensko sú jediné krajiny EÚ, ktoré dovážajú ruskú ropu priamo cez ropovod Družba, zatiaľ čo Turecko je hlavným dovozcom NATO, pripomína agentúra PAP. Ostatné európske krajiny vrátane Francúzska, Belgicka a Španielska však stále nakupujú ruský plyn.
Trump sa odmietol vyjadriť k tomu, či ruské drony úmyselne vstúpili do poľského vzdušného priestoru. Počas rozhovoru pre Fox News Trump povedal, že USA ponúkajú Poľsku spravodajskú pomoc, ale nezaviazali sa k vyslaniu dodatočných vzdušných síl. „Keď som povedal, že pomôžem Poľsku, myslel som tým po vojne na Ukrajine," vyhlásil podľa PAP.
6:05 Trosky padajúceho ruského dronu poničili v noci na piatok trolejbusovú linku v Kyjeve. Uviedol to šéf vojenskej správy ukrajinskej metropoly Tymur Tkačenko. V meste zneli dva letecké poplachy, mŕtvi ani zranení nie sú hlásení.
Zostrelené drony podľa Tkačenka dopadli vo viacerých oblastiach mesta, okrem iného na ceste v centrálnej Ševčenkivskej štvrti. Jeden z padajúcich lietadiel poškodil trolejbusové vedenie. „Podľa predbežných správ nebol nikto zranený,“ napísal Tkačenko na telegrame.
Kyjev sa v posledných týždňoch opakovane stáva terčom intenzívnych ruských vzdušných úderov, do mnohých z nich Moskva okrem dronov nasadzuje aj rakety. Hoci Rusko popiera, že by útočilo na civilné ciele, pri úderoch na ukrajinskú metropolu zomierajú desiatky civilistov, píše ČTK. Rusko zosilňuje svoje útoky v čase, keď sa americký prezident Donald Trump snaží presvedčiť ruského vodcu Vladimira Putina k ukončeniu vojny, ktorú na Putinov rozkaz ruská armáda začala vo februári 2022.