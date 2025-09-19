Kanadský premiér po ôsmich rokoch navštívil Mexiko. S prezidentkou sa zhodli na spoločnom postupe voči Trumpovým obchodným plánom

Sheinbaumová na spoločnej tlačovej konferencii vyhlásila, že je „optimistická“ ohľadom budúcnosti dohody o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA). Dohodu uzavreli v roku 2020 a budúci rok sa bude prehodnocovať. Americký prezident Donald Trump už avizoval, že chce vyjednať lepšie podmienky pre amerických výrobcov.
AFP pripomína, že dohoda je kľúčová pre mexické a kanadské hospodárstvo, keďže do Spojených štátov z týchto krajín smeruje približne 80, respektíve 75 percent ich exportu.
Carney na tlačovej konferencii odmietol myšlienku, že by Kanada so Spojenými štátmi o novej dohode rokovala samostatne s úmyslom vyjednať si lepšie podmienky. „Budeme postupovať spoločne,“ vyhlásil predseda kanadskej vlády. Sheinbaumová oznámila, že Mexiko a Ottawa budú pokračovať v spolupráci so vzájomným rešpektom.
Kanadský premiér Mexiko navštívil prvýkrát po ôsmich rokoch. Vzájomné vzťahy kanadskí predstavitelia prítomní v Mexiku označili ako vynikajúce, ale pripustili, že by mohli byť intenzívnejšie.
„Stretnutia na najvyššej úrovni boli doteraz zriedkavé, takže toto je pre nás príležitosť potvrdiť angažovanosť na úrovni vedúcich predstaviteľov,“ uviedol jeden z členov kanadskej delegácie.