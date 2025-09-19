Ukrajinci v bojoch zajali atléta z Kene. Tvrdil, že ho Rusi oklamali

Keňský športovec vysvetľoval, že pôvodne pricestoval do Petrohradu, druhého najväčšieho ruského mesta, ako turista. Keď mu končilo vízum, podpísal „nejaké papiere“, bez toho, aby vedel, že ide o kontrakt s ruskou armádou.
Nevedel totiž po rusky a nedokázal si prečítať, čo podpisuje. Následne mu zobrali cestovný pas aj mobilný telefón a poslali ho do výcvikového tábora, kde však strávil iba týždeň a kde ho premenovali na Ivana. Ešte cestou na prvé bojové nasadenie v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny sa mu podarilo dezertovať a vzdať sa, uviedol Afričan.
Ukrajincov požiadal, aby ho nevrátili Rusom, pretože sa bojí o život. Ruská armáda sa k prípadu zatiaľ nevyjadrila.
„Vyzerá to ako trailer k filmovej komédii,“ okomentovali Keňanovo rozprávanie ukrajinskí vojaci z 57. brigády, ktorí Afričana zajali. „Rozhovor bol natočený so súhlasom zajatca, no stojí za zváženie, či veriť slovám a slzám človeka, ktorý bojoval na strane nepriateľa. Nesporné na celom príbehu je iba to, že bol doplnený výmenný fond (na výmenu vojnových zajatcov),“ dodali v popise videa.
Na internete možno dohľadať údaje o bežcovi menom Evans Kibet, no tento športovec je rodený Američan. V Keni však na prelome tisícročí pôsobil tréner bežcov James Kibet.