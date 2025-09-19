Otvára sa tajuplná obálka s posledným odkazom T. G. Masaryka. Čo v nej bude?

Vzácnu obálku dostal český Národný archív v roku 2005 od Antonína Suma, ktorý bol jedným z osobných tajomníkov ministra zahraničných vecí Jana Masaryka. Posledné slová prezidenta Osloboditeľa sa niekoľkokrát sťahovali.
Počas vojny si obálku vzal Jan Masaryk do Londýna, tajnou cestou sa dostala aj do Škótska a následne s ďalšími rodinnými dokumentmi do Francúzska. Po nežnej revolúcii sa potom začal rozsiahly archív postupne vracať do Česka.
Vzácnu obálku nakoniec pred dvadsiatimi rokmi získal archivár Jiří Kresťan z Národného archívu. Dal mu ju vtedy Antonín Sum, ktorý bol jedným z osobných tajomníkov ministra zahraničných vecí Jana Masaryka.
Zalepená biela obálka s veľkosťou zhruba 16 × 23 cm je opatrená radom okrúhlych pečiatok. Odborníci netušia, koľko listov obálka obsahuje, ani aký je text dlhý. Zároveň mohol chorý Masaryk diktovať svoje slová nielen v slovenčine, ale aj v angličtine, teda reči svojej zosnulej manželky, do ktorej po atakoch mŕtvice „prepínal“.
Otázkou zostáva aj to, aké posolstvo Masaryk pred skonom synovi nadiktoval. Môže ísť napríklad o politicky ladené posolstvo, odkaz spoločnosti či osobné odkazy rodine. Žiadne dôležité či dokonca prevratné oznámenie však od neho odborníci neočakávajú.