Nemecko prvýkrát za 14 rokov hlási úbytok počtu utečencov

Za prvých šesť mesiacov tohto roku klesol počet utečencov v Nemecku zhruba o 50-tisíc, uviedla nemecká vláda. Je to prvý pokles celkového počtu utečencov v krajine od roku 2011.
Dôvody úbytku sú rôzne, je medzi nimi aj vyšší počet deportácií či dobrovoľných návratov do vlasti. Agentúra DPA upozornila aj na vysoký počet utečencov, ktorí splnili podmienky a stali sa nemeckými občanmi. Len Sýrčanov, ktorých prišlo v rokoch 2015 a 2016 do Nemecka okolo milión, získalo vlani občianstvo približne 83-tisíc.
Od začiatku roka do konca augusta podalo v Nemecku žiadosť o azyl zhruba 78-tisíc migrantov. Vlani v rovnakom čase prijali úrady už 160-tisíc žiadostí. Už v minulom roku pritom bolo žiadostí o azyl menej v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V posledných rokoch ich počet klesá v celej Európskej únii.Čítajte viac Polícia pátra po Sýrčanovi, ktorý zranil piatich miestnych chuligánov v nemeckom Belfielde