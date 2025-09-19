Prezidentovi Nawrockému najviac veria mladí. Prieskum odhalil zaujímavé zistenie

Politológ Antoni Dudek označil priaznivé hodnotenie prezidenta mladými za prirodzené. „Kandidát z nižšej spoločenskej vrstvy, ktorý spravil oslnivú kariéru, môže mnohým imponovať, najmä mladým. Čakajú, že rozbije systém duopolu strán Občianska platforma a Právo a Spravodlivosť,“ hodnotí Dudek.
V skupine 30 až 39 rokov hodnotí prezidenta priaznivo 67 percent opýtaných, vo veku 40 až 49 rokov 59 percent, medzi päťdesiatnikmi 53 percent a v kategórii 60 až 69 rokov 57 percent. Najkritickejší sú seniori nad 70 rokov, kde prevládajú negatívne postoje s nedôverou 52 percent a pozitívnym postojom 42 percent. Podľa prieskumu prezidenta pozitívne hodnotí 69 percent mužov, medzi ženami je to 44 percent.
Zaujímavé je, že prezident má viac kritikov na vidieku, ktorý je tradične považovaný za oporu strany Právo a Spravodlivosť (PiS), než v mestách. V menších mestách do 50-tisíc obyvateľov podporuje prezidenta 60 percent účastníkov prieskumu.
Na vidieku hodnotí prezidenta negatívne 38 percent opýtaných. V mestách nad 250-tisíc obyvateľov má kritické postoje 36 percent ľudí. Agentúra United Surveys uskutočnila prieskum metódou CATI/CAWI v dňoch 13. až 15. septembra 2025 na vzorke tisíc respondentov.