Šesť miliónov návštevníkov. Štartuje Oktoberfest, z cien piva či vody sa vám zatočí hlava

Vlani na mníchovskú Tereziánsku lúku dorazilo zhruba 6,7 milióna ľudí, ktorí vypili sedem miliónov mázov piva. Máz zodpovedá jednému litru. Vlani zaň záujemcovia zaplatili 13,60 až 15,30 eura. Od roku 2004 sa cena piva na festivale viac ako zdvojnásobila. Vtedy stál máz medzi 6,70 a 7,10 eura. Zdražovanie hostinskí vysvetľujú infláciou, vyššími výdavkami na mzdy a služby a všeobecným rastom nákladov. Okrem piva budú tento rok podľa organizátorov opäť drahšie aj nealkoholické nápoje. Liter stolnej vody bude stáť v priemere 10,95 eura, limonáda príde na 12,11 eura. V areáli však bude aj desať miest, na ktorých si budú môcť ľudia načapovať vodu zadarmo.
Aj tento rok budú na najväčšej ľudovej veselici sveta panovať prísne bezpečnostné opatrenia. Dohliadať na nich bude 600 policajtov a 1200 až 1600 zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb. Pri vstupoch budú rovnako ako vlani náhodné kontroly, používať sa pri nich budú opäť aj ručné detektory kovov. Cieľom je zabrániť tomu, aby niekto do areálu vniesol nebezpečné predmety, hlavne nože. Novinkou je tento rok rozšírenie oblasti, v ktorej sa nesmú nože nosiť, na okolie festivalového areálu.
Žiadne drony a marihuana
Ani tento rok nesmú nad Tereziánskou lúkou prelietavať drony, vlani ich policajti zaznamenali 16. „V celom festivalovom areáli je tiež zakázaná konzumácia marihuany a nebude ani tolerovaná,“ zdôraznil pri predstavovaní bezpečnostného konceptu viceprezident bavorskej polície Christian Huber. Bojovať s vreckármi, ktorých pivný sviatok tiež láka, pravidelne pomáhajú nemeckým policajtom aj ich kolegovia zo zahraničia vrátane Česka. Areál bude okrem nich sledovať 54 bezpečnostných kamier.
Vlani Bavorsko výrazne sprísnilo bezpečnostné opatrenia kvôli augustovému teroristickému útoku v Solingene, kde Sýrčan na mestských slávnostiach zavraždil troch ľudí. Minulý týždeň ho za to súd poslal na doživotie do väzenia. Krátko pred začiatkom minuloročného Oktoberfestu sa potom odohral teroristický útok aj priamo v Mníchove. Cieľom streľby mladého islamistu z Rakúska bol izraelský generálny konzulát a Dokumentačné centrum histórie nacizmu. Kvôli veľkosti a známosti pivného festivalu aj tento rok policajti hodnotia riziko spáchania útoku ako „vysoké, ale abstraktné“. „Nemáme žiadne konkrétne poznatky, ktoré by naznačovali, že by hrozil útok alebo čokoľvek iné,“ zdôraznil policajný viceprezident Huber.
Osobitnú pozornosť chce polícia tento rok venovať trestným činom sexuálnej povahy, ako sú obťažovanie či takzvaný upskirting, čiže fotenie alebo filmovanie intímnych partií cudzích ľudí. Novinkou je zákaz požičiavania a odstavovania elektrokolobežiek v okolí areálu po piatej hodine popoludní až do skorého rána. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť tomu, aby na nich jazdili opití ľudia. V minulosti to totiž viedlo k mnohým vážnym zraneniam.
Pokiaľ už k nejakému zraneniu pri oslavách dôjde, budú v areáli pripravení zdravotníci, ktorí majú k dispozícii aj mobilný počítačový tomograf. Novo bude v zdravotníckych strediskách tiež 20 pozorovacích lôžok určených pre lekársky dohľad nad ľuďmi, ktorí to s alkoholom preženú.Čítajte viac Oktoberfest navštívilo menej ľudí ako vlani. Pivo malo závratnú cenu a stratilo sa 700 peňaženiek
V sobotu na poludnie bude ale pozornosť najskôr uprená na to, na koľký pokus sa podarí primátorovi Reiterovi v obrovskom festivalovom stane rodiny Schottenhamelovcov naraziť prvý sud piva. Vlani aj predvlani mu stačili dva údery. Akonáhle sa primátorovi úkon podarí, zvolá „O'zapft is!“, čo znamená, že je narazené a že Oktoberfest oficiálne začal. Prvé pivo z narazeného suda patrí bavorskému premiérovi Markusovi Söderovi, ktorý si potom s Reiterom spoločne pripije na šťastný a pokojný priebeh festivalu.
Až sa brány areálu na Tereziánskej lúke otvoria verejnosti, budú si môcť návštevníci zakúpiť suveníry a zviezť sa na kolotočoch, najväčšou atrakciou sú ale obrie pivné stany. Tie najväčšie majú vnútornú kapacitu pre zhruba 6000 hostí as ich stavbou začali robotníci už na začiatku leta.
Počiatok festivalu spadá do októbra 1810, kedy po svadbe usporiadali bavorský korunný princ Ľudovít a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pre obyvateľov kráľovstva na lúke za Mníchovom slávnosť s konským dostihom. Akcia mala úspech a začala sa konať pravidelne ako Októbrová slávnosť. Svoj názov si udržala aj potom, čo kvôli teplejšiemu počasiu jej začiatok organizátori posunuli na september.