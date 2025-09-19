Irán predložil E3 plán svojho jadrového programu. Teheránu hrozia rozsiahle sankcie OSN

Šéf iránskej diplomacie na sociálnej sieti X napísal, že Teherán „predložil kreatívny, spravodlivý a vyvážený návrh, ktorý rieši skutočné obavy a je vzájomne prospešný.“ Jeho realizácia podľa neho môže byť rýchla a môže odvrátiť krízu.
Krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) obviňujú Irán, že porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015. Okrem iného podľa nich získal zásoby uránu, ktoré sú 40-násobne vyššie, ako mal povolené. Irán dlhodobo odmieta, že by sa snažil vyvinúť jadrové zbrane a tvrdí, že jeho jadrový program je určený iba na civilné účely.
Trojica európskych krajín preto koncom augusta aktivovala mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie OSN voči Iránu.
Mechanizmus snapback môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody. Počas nasledujúcich 30 dní od jeho aktivácie musí BR OSN prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Británia a Francúzsko ako stáli členovia BR OSN môžu takúto rezolúciu vetovať a tým opätovne zaviesť sankcie.