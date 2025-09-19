Naliehavá evakuácia v centre Berlína. Tisíce ľudí cez noc opustili svoje domovy, otvorili núdzové úkryty

Podľa Deutsche Welle berlínska polícia nariadila evakuáciu v okruhu 500 metrov od miesta nálezu nevybuchnutej bomby vo štvrtok večer. To sa dotklo aj husto obývanej časti mesta. Podľa nemeckých médií policajti chodili od dverí k dverám a radili obyvateľom, aby opustili svoje domovy.
Berlínske úrady zároveň otvorili núdzové úkryty, vrátane jedného na radnici v štvrti Mitte a v neďalekej škole, aby poskytli ubytovanie evakuovaným. Vo štvrti Mitte sa nachádza aj niekoľko veľvyslanectiev a úradov mestskej správy.
Nevybuchnutú muníciu objavili počas stavebných prác v rieke Spréva. Predstavitelia mesta zdôraznili, že kontrola oblastí na prítomnosť nevybuchnutej munície z druhej svetovej vojny je v Nemecku štandardným postupom pred realizáciou väčších investícií.
Bomba podľa úradov leží štyri metre pod vodou a je pokrytá vrstvou bahna, čo pyrotechnikom komplikovalo operáciu zneškodňovania bomby. Ešte pred začiatkom akcie poslali k bombe potápačov, aby preskúmali stav zariadenia.
Do ukončenia operácie nariadili uzavretie lodnej dopravy na rieke Spréva a automobilovej dopravy v niektorých uliciach v centre Berlína. Pozastavená bola aj linka metra U2.