Naliehavá evakuácia v centre Berlína. Tisíce ľudí cez noc opustili svoje domovy, otvorili núdzové úkryty

Tisíce obyvateľov centra Berlína boli nútené opustiť svoje domovy po tom, čo počas stavebných prác v rieke Spréva objavili nevybuchnutú bombu z druhej svetovej vojny. Ako referuje web rozhlasovej stanice RMF FM, úrady zaviedli rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Operácia na zneškodnenie bomby sa mala uskutočniť v piatok dopoludnia.

19.09.2025 11:32
nemecko polizei polícia Foto: ,
Podľa Deutsche Welle berlínska polícia nariadila evakuáciu v okruhu 500 metrov od miesta nálezu nevybuchnutej bomby vo štvrtok večer. To sa dotklo aj husto obývanej časti mesta. Podľa nemeckých médií policajti chodili od dverí k dverám a radili obyvateľom, aby opustili svoje domovy.

Berlínske úrady zároveň otvorili núdzové úkryty, vrátane jedného na radnici v štvrti Mitte a v neďalekej škole, aby poskytli ubytovanie evakuovaným. Vo štvrti Mitte sa nachádza aj niekoľko veľvyslanectiev a úradov mestskej správy.

Nevybuchnutú muníciu objavili počas stavebných prác v rieke Spréva. Predstavitelia mesta zdôraznili, že kontrola oblastí na prítomnosť nevybuchnutej munície z druhej svetovej vojny je v Nemecku štandardným postupom pred realizáciou väčších investícií.

Bomba podľa úradov leží štyri metre pod vodou a je pokrytá vrstvou bahna, čo pyrotechnikom komplikovalo operáciu zneškodňovania bomby. Ešte pred začiatkom akcie poslali k bombe potápačov, aby preskúmali stav zariadenia.

Do ukončenia operácie nariadili uzavretie lodnej dopravy na rieke Spréva a automobilovej dopravy v niektorých uliciach v centre Berlína. Pozastavená bola aj linka metra U2.

