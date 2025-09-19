Riaditeľ MI6 o Putinovi: Ukrojil si väčší kus, než dokáže stráviť

Ruský prezident podľa Moorea Západ „vodí za nos“. „Snaží sa presadiť svoju imperiálnu vôľu všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Nemôže však uspieť,“ povedal. „Putin si jednoducho ukrojil väčší kus, než dokáže stráviť. Myslel si, že dosiahne ľahké víťazstvo. Ako aj mnohí ďalší však podcenil Ukrajincov,“ dodal šéf tajnej služby.Čítajte viac Trump zopakoval, že ho Putin sklamal. Priznal zložitosť konfliktu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane vyzýva na stretnutie so šéfom Kremľa Putinom s cieľom rokovať o prímerí vo vojne, ktorú Rusko začalo vo februári 2022. Moskva to doposiaľ odmieta. Zelenskyj tvrdí, že iba rokovania lídrov môžu viesť k ukončeniu konfliktu. Putin začiatkom septembra Zelenského pozval do Moskvy, čo Kyjev označil za neprijateľné.Čítajte viac Moskva chce, aby Európu pohltil strach. Drony? Bol to ruský štátny teror, tvrdí poľský europoslanec
Mierovú dohodu medzi oboma krajinami sa snaží presadiť aj americký prezident Donald Trump, ktorý sa kvôli tomu s Putinom v auguste stretol na Aljaške. Putinova neochota nájsť mierové riešenie Trumpa už dlhšie frustruje. Vo štvrtok počas návštevy Británie vyhlásil, že ho naozaj sklamal.