Školstvo v Gaze úplne ovládli teroristi, ukázala šokujúca správa OSN. Sama tam vzdelávanie financuje

Ako došlo k tak rozsiahlej infiltrácii? Jedným z kľúčových faktorov je to, ako UNRWA ako celok funguje, píše portál novinky.cz. Z približne 30-tisíc zamestnancov agentúry totiž plných 99 percent tvoria Palestínčania najatí na mieste. Teoreticky ich na diaľku riadi centrálna správa úradu, ale reálne na nich dohliadajú rôzni miestni šéfovia, popisuje v štúdii o tejto problematike mimovládna organizácia UN Watch.
Vzdelávací systém si vyžaduje vysoký počet učiteľov, ktorých UNRWA zamestnal tiež z radov miestnych Palestínčanov. Úrad OSN sa v podobných prípadoch odvolával na to, že všetci učitelia museli prejsť previerkami neutrality. Podmienky a dohľad však zaručiť nevie.
Príkladom je i osoba menom Suhajl al-Hindí. Riaditeľ jednej zo škôl UNRWA, predseda odborov zamestnancov úradu OSN – a aktívny člen Hamasu. Riaditeľom školy sa stal v roku 2006, a predsedom odborov v roku 2011. Prakticky hneď po získaní privilégií, ktoré mu nová pozícia poskytovala, bez ostychu vystúpil na akcii, na ktorej sa zúčastnil aj vtedajší vodca Hamasu Ismáíl Haníja, všíma si portál.
UNRWA sa pokúsil zakročiť, ale chýbali mu páky. Po nevôli zamestnancov al-Hindího iba suspendoval na tri mesiace. Odbory, ktoré riadil však zvolali štrajk a ten paralyzoval výučbu. Ozval sa aj Hamas a UNRWA po prvý raz verejne kritizoval. Ohradil sa aj proti tomu, že sa úrad snažil do škôl pretlačiť výučbu o holokauste a odmietal zamestnávať osoby so známymi väzbami na teroristické organizácie. Úrad napokon ustúpil a odbory svojim členom zaistili, že už nebude možné ich potrestať za akcie, na ktorých sa zúčastnia vo svojom voľnom čase. Podobne sa odborom neskôr podarilo zabrániť aj plánovanej výučbe o holokauste či vyvesení máp ukazujúcich štát Izrael. Al-Hindí to ospravedlňoval tým, že by tieto opatrenia „poškodzovali palestínske práva a identitu".
O tom, že je al-Hindí členom Hamasu, Izrael údajne UNRWA po prvý raz informoval už na začiatku roka 2012. Výsledky vyšetrovania však nie sú dostatočné, keďže v Gaze je veľmi ťažké nájsť niekoho, kto by bol ochotný svedčiť proti Hamasu.
Nakoniec bol al-Hindí prepustený zo svojej funkcie až na jar 2017, a to potom, čo vyšlo najavo, že bol vo februári toho istého roku v tajných voľbách zvolený do vedenia Hamasu. Na čele odborov ho nahradil ekonóm Amír al-Mišal. Napriek obvineniam, že prostriedky UNRWA zneužíva na financovanie banky Hamasu, vo funkcii zostáva dodnes. A úrad je opäť v rovnakej situácii. Nemá dôkazy jeho členstva v teroristickej organizácii a nemôže ho prepustiť.
Naopak, Hamas sa predstaviteľov UNRWA, môže zbaviť pomerne ľahko. Dobrým príkladom je niekdajší riaditeľ úradu v Gaze Matthias Schmale, ktorý si v roku 2021 v rozhovore dovolil povedať, že izraelské nálety na Hamas boli „pomerne presné“. Al-Hindí o Schmalem povedal, že sa dopustil „vážneho hriechu“, za ktorý „bude musieť zaplatiť“, zatiaľ čo al-Mišal proti nemu viedol masové protesty. Jeho odvolanie z Gazy nakoniec požadoval aj Hamas a UNRWA žiadosti aj z obáv o jeho bezpečie vyhovel.
To, že jeden z jej úradov zamestnáva teroristov, je citlivou záležitosťou pre celú organizáciu Spojených národov. Priaznivci Izraela na medzinárodnej scéne tento problém často prezentujú ako dôkaz zaujatosti OSN proti židovskému štátu, pripomínajú novinky.cz. Obzvlášť horúcou témou sa zamestnávanie údajne neutrálnych Palestínčanov stalo po teroristickom útoku Hamasu zo 7. októbra 2023, keď palestínski ozbrojenci na izraelskej pôde povraždili približne 1200 ľudí a ďalších 251 odvliekli do zajatia. Na tomto útoku sa totiž zúčastnilo aj niekoľko zamestnancov UNRWA, zatiaľ čo ďalšie tisíce ho oslavovali na sociálnych sieťach.
Bývalá francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová bola preto OSN poverená zriadením nezávislého posudku, či UNRWA ako úrad „urobil všetko možné pre to, aby zaistil neutralitu a zareagoval na jej vážne porušenia“. A záver? Úrad podľa dostupných dôkazov pre neutralitu urobil všetko, čo bolo v jeho silách, ale zároveň má veľký problém s politizáciou zamestnancov. Dala tak prevažne za pravdu tým, ktorí dlhodobo tvrdia, že západný liberálny model UNRWA nemôže v takom radikalizovanom prostredí, ako je Gaza, riadne fungovať.
Na to upozorňuje i Izrael. Pripomína, že pre Hamas je absolútnou prioritou likvidácia židovského štátu, nie vznik toho palestínskeho a prospech palestínskeho ľudu.