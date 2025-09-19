Islamabad a Rijád podpísali historickú dohodu. Pakistan poskytne Saudskej Arábii svoj jadrový dáždnik

„To, čo máme, schopnosti, ktorými disponujeme, bude na základe tejto dohody Saudskej Arábii sprístupnené,“ odpovedal minister v rozhovore so stanicou Geo TV na otázku, či prvok odstrašenia, ktorý Pakistanu poskytujú jeho jadrové zbrane, bude novo k dispozícii aj Saudskej Arábii.
Obe krajiny v stredu podpísali dohodu uvádzajúcu, že útok proti jednej krajine bude považovaný za útok proti obom. Pakistan patrí medzi deväť krajín sveta, ktoré vlastnia jadrové zbrane. Odborné odhady uvádzajú, že jeho arzenál sa k začiatku roka 2024 pohyboval na úrovni približne 170 hlavíc. Prvý jadrový test krajina uskutočnila v roku 1998. Zároveň sa Pakistan nikdy nepripojila k Zmluve o nešírení jadrových zbraní.
Pakistan deklaruje politiku tzv. full spectrum deterrence – odstrašenie celým spektrom. V praxi to znamená, že disponuje prostriedkami na odvetu strategického aj taktického charakteru. Nejde teda len o veľké údery, ale aj o menšie zbrane použiteľné na bojisku.
Na rozdiel od Indie sa Pakistan neprihlásil k politike „No First Use“. Vysokí predstavitelia ozbrojených síl v minulosti potvrdili, že krajina si ponecháva právo použiť jadrové zbrane ako prvá.
Jadrové hlavice môže Islamabad nasadiť prostredníctvom pozemných balistických rakiet, leteckých nosičov a tiež prostredníctvom rozvíjajúceho sa vojenského námorníctva, ktorý zahŕňa strely s plochou dráhou letu odpaľované z lodí či ponoriek.
Výskumníci upozorňujú, že Pakistan produkuje vysoko obohatený urán, ktorý mu umožňuje pokračovať vo výrobe nových hlavíc. Zatiaľ však nie je potvrdený výraznejší nárast počtu zbraní oproti minulým rokom.
Krajina v posledných rokoch posilnila kontrolu nad jadrovým materiálom a infraštruktúrou. Analytici zároveň predpokladajú, že v čase mieru nie sú hlavice trvalo pripojené k raketám či lietadlám, čo má znižovať riziko náhodného alebo neautorizovaného použitia.