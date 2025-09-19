Pravda Správy Svet „Oddanosť Kristovi sa dá vyjadriť aj inak.“ Biskup navrhol zrušenie povinného celibátu ako podmienky pre kňazstvo

„Oddanosť Kristovi sa dá vyjadriť aj inak.“ Biskup navrhol zrušenie povinného celibátu ako podmienky pre kňazstvo

Nemecký rímskokatolícky biskup Karl-Heinz Wiesemann v rozhovore pre nemeckú katolícku tlačovú agentúru (KNA), ktorý bol uverejnený v piatok, vyzval na zmiernenie požiadavky celibátu pre kňazov.

19.09.2025 15:27
„Vyzývam na zrušenie požiadavky celibátu ako podmienky kňazského povolania,“ povedal Wiesemann pre KNA. Hoci celibát zostáva dôležitým duchovným spôsobom života kňazov a členov rehoľných rádov, podľa biskupa „existujú aj iné spôsoby, ako vyjadriť a prežívať túto úplnú oddanosť Kristovi a jeho cirkvi“.

V pondelok pred plenárnym jesenným zasadnutím nemeckých katolíckych biskupov v meste Fulda vyhlásil, že „to je možné aj v rámci manželstva“. Vatikán naďalej trvá na tom, že kňazi a mníšky by mali žiť v celibáte, vyhýbať sa manželstvu a zdržiavať sa akéhokoľvek sexuálneho kontaktu.

Wiesemann pokračoval, že touto cestou sa nemusí uberať katolícka cirkev na celom svete a zmena sa môže týkať len Nemecka. Ako odôvodnenie svojho návrhu poznamenal, že cirkev stráca mnoho dobrých ľudí, ktorí nechcú alebo nemôžu dodržiavať celibát, a že táto požiadavka odrádza mnohých od uvažovania o povolaní kňaza.

Nemecký biskup navrhol, že by mohol existovať akýsi dočasný celibát pre kňazov pred zložením sľubu večného celibátu. Dočasný celibát by podľa Wiesemanna odstránil tabu a uľahčil konečné rozhodnutie, čo by zvýšilo hodnotu celibátu. „Predpokladom pre to však je, aby výkon kňazského povolania nebol viazaný na definitívne rozhodnutie o celibáte,“ dodal biskup.

