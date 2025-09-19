Jeho vyjadrenia prišli ako reakcia na rozhodnutie Francúzska poslať do Poľska stíhačky Rafale na ochranu pred možnými útokmi ruských dronov. Solovjov, známy svojimi kontroverznými výrokmi v ruskej štátnej televízii Rossija 1, upozornil, že stíhačky Rafale nasadené v Poľsku môžu niesť jadrové zbrane.Čítajte viac Dom v obci Wyryki nezničil ruský dron, ale poľská raketa. Pálila F-16, chyba systému zabránila katastrofe
Hoci priznal, že zábery ukazujú stíhačky bez takýchto zbraní, dodal: „No, Paríž, čakaj jadrové svitanie.“ K jeho slovám sa pridal aj ruský politológ a historik Vladimir Kornilov, ktorý v relácii vyhlásil, že kroky Západu čoraz viac približujú moment jadrového útoku na území Poľska alebo Ukrajiny. Tieto vyjadrenia zverejnil mediálny projekt Nexta na sociálnej sieti X.
Vladimír Solovjov nie je v podobných extrémnych vyjadreniach nováčikom. V minulosti sa nezdráhal hroziť rôznym krajinám, mestám či politikom. Podobnú rétoriku podporuje aj bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý v minulosti hrozil jadrovými útokmi, zaplavením Londýna či krádežou britských korunovačných klenotov.
Tieto vyhrážky prichádzajú v čase zvýšeného napätia medzi Ruskom a západnými krajinami, ktoré reagujú na ruské vojenské aktivity a podporu Ukrajiny. Francúzske rozhodnutie o vzájomnej pomoci Poľsku, vrátane dodávok stíhačiek, vyvolalo ostrú reakciu v ruskej propagande, čo sa prejavilo aj v uvedených vyjadreniach.