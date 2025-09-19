Český rezort diplomacie Rusku: Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte

„Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je ďalším príkladom moskovskej provokácie a eskalácie. Stojíme pri estónskych spojencoch. Pre Rusko máme jediný odkaz: začnite rešpektovať, kde končia vaše hranice, vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte našu trpezlivosť,“ napísalo ministerstvo.Čítajte viac Estónsky vzdušný priestor narušili ruské stíhačky. Brutálny bezprecedentný akt, odkázal Tallinn
Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút. Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna pripomenul, že Rusko tento rok narušilo vzdušný priestor Estónska už štyrikrát. Piatkový incident označil za „bezprecedentne drzý“. Dodal, že čoraz rozsiahlejšie testovanie hraníc zo strany Ruska a jeho rastúca agresivita si vyžaduje rýchle zvýšenie politického a ekonomického tlaku naň.
Estónsko je treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.