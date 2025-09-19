Pravda Správy Svet Ruské stíhačky porušili bezpečnú zónu poľskej plošiny v Balte, tvrdí Varšava

Dve ruské stíhačky preleteli nízko nad ťažobnou plošinou firmy Petrobaltic v Baltskom mori, porušili jej bezpečnú zónu. Oznámila to dnes poľská pohraničná stráž. Na sociálnej sieti X uviedla, že o incidente vyrozumela poľské ozbrojené sily a ďalšie bezpečnostné zložky.

19.09.2025 19:45
Video

Petrobaltic je poľská firma, ktorá sa zaoberá prospekciou a ťažbou ropy a plynu v Baltskom mori.

Estónsko predtým oznámilo, že tri ruské stíhačky MiG-31 dnes pri „bezprecedentne brutálnom“ incidente narúšali vzdušný priestor pobaltskej krajiny počas 12 minút.

Agentúra Reuters v súvislosti s incidentmi píše o rastúcom napätí na východnom krídle Severoatlantickej aliancie.

Video

Vpád ruských stíhačiek do estónskeho vzdušného priestoru nasledoval po tom, ako Rusko v predchádzajúcich dňoch vyslalo svoje drony cez hranice ďalších dvoch členských štátov NATO, Poľska a Rumunska. V Poľsku, kde sa nachádza strategické prekladisko západnej pomoci pre Ukrajinu brániace sa ruskej agresii, proti dronom vzlietli poľské a spojenecké stíhačky. Varšava začala konzultácie so spojencami kvôli tomu, čo označila za úmyselnú ruskú provokáciu.

Viac na túto tému: #Poľsko #Rusko #narušenie vzdušného priestoru #vojna na Ukrajine