Holandský parlament hlasoval za zákaz hnutia Antifa

Navrhovatelia argumentujú, že Trump vo štvrtok označil hnutie Antifa za teroristickú organizáciu. Urobil tak krátko po smrteľnom útoku na krajne pravicového aktivistu Charlieho Kirka. Tiež tvrdia, že bunky skupiny Antifa sú aktívne aj v Holandsku, pričom sa vyhrážajú politikom, narúšajú podujatia, zastrašujú študentov a novinárov a neštítia sa použiť násilie. Vláda vyzývajú, aby klasifikovala Antifu aj ako teroristickú organizáciu.
Kritici varujú, že označenie hnutia Antifa za teroristické by sa mohlo zneužiť na potlačenie iných názorov a diskreditáciu politických oponentov. Antifa je pritom decentralizovaná, neformálna sieť ľavicových antifašistických skupín, nie organizácia s jednotnými cieľmi.
Hlasovanie parlamentu kritizoval šéf liberálnej strany Volt Laurens Dassen. „S podporou VVD sa teraz aj tu jedným ťahom pera zakážu nevítané názory," varoval na platforme Bluesky.