Rektor jednej z najväčších univerzít v USA odstúpil pre spor o gender

Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o ďalší krok v snahe amerického prezidenta Donalda Trumpa získať kontrolu nad tamojšími vysokými školami, ktoré sú podľa neho príliš woke. Tento výraz označuje rôzne aspekty antidiskriminačnej alebo sociálno-liberálnej politiky.
Vedenie Texaskej univerzity A&M, ktorá patrí k najväčším vysokým školám v Spojených štátoch čo sa týka počtu študentov, vo štvrtok v tlačovom vyhlásení ocenilo dvojročné pôsobenie odstupujúceho rektora Marka Welsha, no bez ďalšieho vysvetlenia oznámilo, že dospelo k záveru, že „nastal čas na zmenu“. Welsh tak na konci piatku prestáva vykonávať svoju funkciu.
Za jeho odstúpením stojí stret jednej študentky so svojou vyučujúcou Melissou McCoulovou ohľadom genederovej otázky. Študentka ju konfrontovala s Trumpovým postojom, podľa ktorého „existujú len dve pohlavia“, rovnako ako so svojím náboženským presvedčením a spochybnila tak legálnosť jej kurzu. Vyučujúca jej odpovedala, že náplň jej predmetu je úplne podľa zákona a že ak ju to uvádza do rozpakov, môže odísť". Ich výmenu názorov zachytila skrytá kamera. Trump v januári podpísal výnos, podľa ktorého majú federálne úrady rozlišovať iba dve pohlavia, mužské a ženské.
Video sa potom stalo virálne po tom, ako ho zverejnil republikánsky poslanec texaského parlamentu Brian Harrison, ktorý zároveň odsúdil „transgenderovú indoktrináciu“. Taktiež zverejnil zvukovú nahrávku zo stretnutia, na ktorej rektor odmietal McCoulovú prepustiť. Nakoniec tak ale pod tlakom urobil, svoje miesto tým už ale nezachránil, píše AFP.