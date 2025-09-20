Axios: Biden zabúdal mená i dáta, skracovali mu cestu, obmedzovali použitie schodov

Zients je jeden z najvyššie postavených členov bývalej Bidenovej administratívy, ktorí uznali, že pokročilý vek teraz 82-ročného Bidena ovplyvňoval jeho schopnosti, a to aj v čase, keď sa usiloval o opätovné zvolenie na post prezidenta USA. Parlamentný výbor pre dohľad vyšetruje možný úpadok Bidenových kognitívnych funkcií v úrade prezidenta a jeho používanie podpisového automatu známeho ako autopen.
Niekdajší personálny šéf Bieleho domu počas neverejného vypočutia výboru oznámil, že Biden v priebehu svojho prezidentstva začal žiadať o dodatočné stretnutia. Namiesto toho, aby sa zúčastnil napríklad troch stretnutí pred prijatím rozhodnutia, Biden žiadal štyri, uviedol Zients. Biden podľa neho mal už dlho problém spomenúť si na mená a dáta, ale prezidentova pamäť sa počas posledných rokov jeho úradovania zhoršila.
Zients povedal, že bývalá prvá dáma Jill Bidenová s ním pred nástupom na post personálneho šéfa na začiatku roka 2023 hovorila o riadení Bidenovho programu. Naliehala na neho, aby program upravoval tak, aby sa vtedajší prezident vracal do Bieleho domu skôr a mal čas pre seba alebo rodinných príslušníkov, oznámil Zients. Bidenova vtedajšia osobná asistentka a zástupkyňa personálneho šéfa Annie Tomasiniová so Zientsom podľa neho rovnako hovorila o zúžení prezidentovho programu a skrátení vzdialeností, ktoré Biden musel prejsť, či obmedzení počtu schodov na jeho trase.
Parlamentný výbor si od Zientsa vypočul, že Bidenov syn Hunter Biden sa na konci funkčného obdobia svojho otca zapojil do rozhovorov o prezidentských milostiach a zúčastnil sa na stretnutiach, ktoré sa ich týkali. Zients podľa svojich slov nebol prítomný pri konečných diskusiách o kontroverzných plošných milostiach, ktoré Biden udelil členom svojej rodiny v posledných 24 hodinách v úrade. Biden sa k udeleniu milostí rozhodol použiť autopen, o čom sa rozhodlo na schôdzke, ktorej sa zúčastnil vysoký poradca Jill Bidenovej Anthony Bernal, napísal už skôr tento mesiac server Axios s odvolaním sa na interné e-maily.
Zients počas štvrtkového vypočutia uviedol, že osobne neposlal e-mail, ktorým povolil použitie prezidentovho podpisu prostredníctvom autopenu, o čom Axios tiež informoval. „Schvaľujem použitie autopénu na vydanie všetkých nasledujúcich milostí. Vďaka, JZ,“ bolo podľa serveru v e-maile zaslanom zo Zientsovej e-mailovej adresy 19. januára, iba hodiny pred tým, ako Bidenov čas v prezidentskom úrade vypršal. E-mail sa týkal práve milostí pre piatich členov Bidenovej rodiny vrátane brata a sestry, ktorí boli obvinení z toho, že zneužili meno rodiny Bidenovcov na získanie finančných výhod, napísal Axios. Zients neodoslal e-mail osobne, ale povolil svojej asistentke Rose Poovej, aby ho odoslala v jeho mene, uviedol podľa serveru zdroj blízky Zientsovi.
Autopen je mechanické zariadenie, ktoré slúži na replikáciu podpisu podľa podpisového vzoru. Americkí prezidenti tento prístroj používajú mnoho desaťročí. Prezident Donald Trump opakovane spochybnil platnosť niektorých podpisov, za ktorými podľa neho stoja Bidenovi asistenti. Podpisy by tak zakrývali to, čo Trump označuje ako Bidenov kognitívny úpadok.
Biden z vlaňajšieho súboja o druhý prezidentský mandát odstúpil po tom, ako jeho výkony v predvolebnej kampani vrátane debaty s Trumpom vyvolali pochybnosti, či je duševne dostatočne zdatný pre zotrvanie v Bielom dome. S Trumpom tak napokon súperila niekdajšia viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorú republikán v minuloročných voľbách porazil.