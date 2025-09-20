ONLINE: Estónci považujú za prioritu pre NATO protivzdušnú obranu, Varšava chce 'dronizáciu' armády a zvýšiť odolnosť Poliakov

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 305 dní
8:05 Poľsko v sobotu ráno vyslalo svoje a spojenecké lietadlá, aby zabezpečila bezpečnosť poľského vzdušného priestoru po tom, ako Rusko začalo letecké útoky na západe Ukrajiny blízko poľských hraníc. Uviedla to podľa agentúry Reuters poľská armáda.
„Poľské a spojenecké lietadlá operujú v našom vzdušnom priestore, zatiaľ čo pozemná protivzdušná obrana a radarové prieskumné systémy boli uvedené do najvyššej pohotovosti,“ uviedlo operačné velenie armády členskej krajiny NATO v príspevku na sieti X.
O 05:40 SELČ bola takmer celá Ukrajina v pohotovosti kvôli varovaniu ukrajinského letectva pred ruskými raketovými a dronovými útokmi.
Poľsko tak zareagovalo deň po tom, ako podľa Varšavy ruské stíhačky porušili bezpečnú zónu poľskej ťažobnej plošiny v Balte. V piatok tiež ruské stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska, ktoré sa rozhodlo požiadať spojencov o konzultácie podľa článku 4 zmluvy o Severoatlantickej aliancii. Rusko v sobotu odmietlo, že by jeho stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Išlo vraj o plánovaný let z ruskej Karélie na letisko v ruskej enkláve Kaliningrad.Čítajte viac Estónci tvrdia, že ruské stíhačky narušili ich vzdušný priestor, Moskva to odmietla. Tallinn sa rozhodol aktivovať článok 4 NATO
7:55 Vybudovanie Východného štítu, drony pre poľskú armádu a univerzálny program obranného výcviku sú prioritami poľského ministerstva obrany, uviedla poľská tlačová agentúra PAP.
Poľský štít Východ je projekt, ktorý na jar 2024 ohlásilo poľské ministerstvo obrany a armáda. Jeho cieľom je zabezpečiť hranice s Ruskom a Bieloruskom. Projekt zahŕňa okrem iného výstavbu opevnení, rôznych skladov vybavenia a prieskumných a protidronových zariadení, ktoré budú rozmiestnené pozdĺž hranice.
"Ďalšou prioritou je tzv. dronizácia armády, t. j. vytvorenie bezpilotných síl. Dronizácia ozbrojených síl je jednou z priorít Programu rozvoja ozbrojených síl na roky 2025 – 2039. Prispeje k zlepšeniu efektívnosti prieskumných, útočných a systémov prežitia vojakov. Umožní znížiť náklady na vojenský výcvik. Okrem toho prispeje k formovaniu kultúry inovácií v rámci poľských ozbrojených síl,“ uvádza sa vo vládnom dokumente.
Treťou prioritou ministerstva obrany je vytvorenie univerzálneho vojenského výcvikového programu, ako to začiatkom roka oznámil premiér Donald Tusk. „Výcvik základov lekárskej pomoci, pripravenosti na krízu, správania sa počas konfliktu a kybernetickej obrany, vedený za účasti síl územnej obrany a záchranných zložiek, nielenže zvýši zručnosti občanov, ale aj ich pocit bezpečia a sociálnu angažovanosť. Podpora sociálnej odolnosti je jedným zo základov efektívnej národnej obrany,“ uvádza sa podľa PAP vo vládnom dokumente.
Agentúra dodáva, že program má v roku 2025 v pilotnom režime pokryť až 5 000 ľudí a v budúcom roku až 30 000 ľudí. V roku 2027 a v nasledujúcich rokoch až do roku 2039 sa má program týkať až 100 000 ľudí.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí dostalo tiež úlohu, ktorá sa týka bezpečnosti štátu – ide o viacrozmernú podporu Ukrajiny tvárou v tvár prebiehajúcej ruskej invázii.
„Je nevyhnutné udržiavať viacrozmernú podporu Ukrajiny v politickom, diplomatickom, hospodárskom, vojenskom a humanitárnom formáte. Prioritou zostáva udržiavanie pozitívneho trendu a ambiciózneho kalendára prístupových rokovaní s EÚ a implementácia reforiem a štandardov Ukrajinou,“ uvádza sa vo vládnom dokumente.
7:50 Estónsky prezident Alar Karis označil piatkové narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhacími lietadlami za „ďalšiu provokáciu“, informovala agentúra DPA.
„Je úplne jasné, že protivzdušná obrana musí byť prioritou NATO,“ uviedol Karis vo svojom príspevku na platforme X.
V súvislosti s novou misiou NATO Eastern Sentry, zameranou na ochranu vzdušného priestoru pozdĺž východného krídla aliancie, dodal: „Som presvedčený, že sa zameria na všetky ruské vzdušné hrozby naprieč celým východným krídlom aliancie.“Čítajte viac Estónci tvrdia, že ruské stíhačky narušili ich vzdušný priestor, Moskva to odmietla. Tallinn sa rozhodol aktivovať článok 4 NATO
NATO v piatok oznámilo, že zachytilo ruské lietadlá nad estónskym územím – ide už o tretí podobný incident na východnom krídle NATO za uplynulý týždeň.
Podľa estónskej armády tri stíhačky typu MiG-31 v piatok nadránom bez povolenia vstúpili do vzdušného priestoru Estónska pri ostrove Vaindloo v Baltskom mori a zotrvali tam celkovo 12 minút.
Estónsko v reakcii požiadalo o konzultácie podľa článku 4 Zmluvy o NATO, ktorý umožňuje členským štátom zvolať rokovanie, ak sa cítia ohrozené na územnej celistvosti, politickej nezávislosti alebo bezpečnosti.