Kybernetické útoky zasiahli letiská v Berlíne, Londýne a Bruseli, sú problémy s odbavovaním cestujúcich

Viaceré európske letiská sa potýkajú po kybernetickom útoku s problémami pri odbavovaní. Podľa agentúry DPA sú postihnuté letiská v Berlíne, Bruseli a Londýne po tom, ako bol v noci na sobotu napadnutý európsky poskytovateľ služieb pre systémy odbavovania cestujúcich. Pražské letisko problémy nezaznamenalo.
Letisko v Berlíne oznámilo, že pripojenie k systémom sa po kyberútoku prerušilo, čo má za následok meškanie pri odbavovaní. Cestujúci musia počítať s meškaním a s dlhšími čakacími časmi pri odbavení a nástupe do lietadla.
„Letisko samo nebolo cieľom kybernetického útoku a bolo zasiahnuté iba nepriamo,“ uviedlo berlínske letisko. Rovnaký poskytovateľ systému je využívaný na letiskách po celej Európe. Problémy s odbavovacím systémom potvrdilo aj letisko v Bruseli a londýnske letisko Heatrow.
Podľa informácií na stránkach bruselského letiska možno očakávať meškanie aj rušenie letov. Londýnske letisko Heathrow informovalo, že môže dochádzať k meškaniam, pretože tretia strana poskytujúca odbavovacie a nástupné systémy pre viaceré letecké spoločnosti má technický problém. Na jeho riešení sa usilovne pracuje.
„Pražské letisko nezaznamenalo žiadne problémy,“ povedala ČTK jeho hovorkyňa Denisa Hejtmánková.
Nie je jasné, ktoré ďalšie európske letiská sú zasiahnuté, píše DPA. Medzinárodné letiská vo Frankfurte a v Hamburgu podľa nej podobným problémom nečelia.