AfD je v prieskume najsilnejšou nemeckou stranou, získala by 26 percent hlasov

Vládnuca konzervatívna únia CDU/CSU, ktorá vyhrala februárové predčasné voľby do Spolkového snemu, by získala 25 percent hlasov, rovnako ako pred týždňom, uviedla agentúra DPA.
Tretie miesto prieskum usudzuje vládna sociálna demokracia (SPD) s 15-percentnou podporou medzi potenciálnymi voličmi. Nasledujú Zelení a postkomunistická Ľavica, ktorí by teraz dostali zhodne po 11 percent hlasov.
Pod päťpercentnou hranicou zabezpečujúcou vstup do Spolkového snemu sa nachádza ľavicovo populistické Spojenectvo Sahry Wagenknechtovej (BSW) so štyrmi percentami a liberálni Slobodní demokrati (FDP) s tromi percentami.
Prvýkrát sa AfD umiestnila na prvej priečke prieskumu agentúry Ipsos. Agentúra INSA jej posledné dva týždne namerala zhodnú podporu s CDU/CSU. Jej nedeľňajších prieskumov sa zúčastňuje vyše 2000 respondentov a štatistická odchýlka môže predstavovať až 2,5 percentuálneho bodu. Prieskumy verejnej mienky odrážajú aktuálnu náladu v spoločnosti. Riadny termín volieb v Nemecku je až v roku 2029.
Nemecko v posledných mesiacoch a týždňoch diskutuje, či AfD zakázať po tom, ako ju nemecká civilná kontrarozviedka BfV na začiatku mája označila za preukázateľne pravicovo extrémistickú. AfD takéto hodnotenie odmieta a obrátila sa kvôli tomu na súd. BfV potom uviedla, že do verdiktu nebude stranu verejne týmto termínom označovať.