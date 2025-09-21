Pravda Správy Svet AfD je v prieskume najsilnejšou nemeckou stranou, získala by 26 percent hlasov

Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) označovaná za krajne pravicovú by podľa aktuálneho prieskumu agentúry INSA pre nedeľný Bild am Sonntag vyhrala voľby do Spolkového snemu. Uprednostňuje ju 26 percent voličov, teda o jeden percentuálny bod viac ako pred týždňom.

21.09.2025 05:58
Alice Weidelová / Alternatíva pre Nemecko / AfD / Foto: ,
Spolupredsedníčka strany Alternatíva pre Nemecko Alice Weidelová máva nemeckou vlajkou v sídle strany v Berlíne, február 2025
Vládnuca konzervatívna únia CDU/CSU, ktorá vyhrala februárové predčasné voľby do Spolkového snemu, by získala 25 percent hlasov, rovnako ako pred týždňom, uviedla agentúra DPA.

Tretie miesto prieskum usudzuje vládna sociálna demokracia (SPD) s 15-percentnou podporou medzi potenciálnymi voličmi. Nasledujú Zelení a postkomunistická Ľavica, ktorí by teraz dostali zhodne po 11 percent hlasov.

Pod päťpercentnou hranicou zabezpečujúcou vstup do Spolkového snemu sa nachádza ľavicovo populistické Spojenectvo Sahry Wagenknechtovej (BSW) so štyrmi percentami a liberálni Slobodní demokrati (FDP) s tromi percentami.

Prvýkrát sa AfD umiestnila na prvej priečke prieskumu agentúry Ipsos. Agentúra INSA jej posledné dva týždne namerala zhodnú podporu s CDU/CSU. Jej nedeľňajších prieskumov sa zúčastňuje vyše 2000 respondentov a štatistická odchýlka môže predstavovať až 2,5 percentuálneho bodu. Prieskumy verejnej mienky odrážajú aktuálnu náladu v spoločnosti. Riadny termín volieb v Nemecku je až v roku 2029.

Nemecko v posledných mesiacoch a týždňoch diskutuje, či AfD zakázať po tom, ako ju nemecká civilná kontrarozviedka BfV na začiatku mája označila za preukázateľne pravicovo extrémistickú. AfD takéto hodnotenie odmieta a obrátila sa kvôli tomu na súd. BfV potom uviedla, že do verdiktu nebude stranu verejne týmto termínom označovať.

