Streľba v country clube v New Hampshire, má jednu obeť a viacero zranených

Streľba v country klube v americkom štáte New Hampshire v sobotu večer si vyžiadala jednu obeť. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia, informovala miestna polícia. TASR o tom píše podľa správ agentúry AP, staníc NBC News a ABC News.
Incident sa odohral v country klube Sky Meadow v meste Nashua. Informácie o počte a stave zranených neboli bezprostredne známe.
Kamerový záznam potvrdil, že strelec bol sám. Podľa dostupných informácií išlo o dospelého muža. Polícii sa útočníka podarilo zadržať.
Polícia dodala, že miesto činu je stále predmetom vyšetrovania, no verejnosti už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Orgány neuviedli žiadne podrobnosti o strelcovi či incidente.
Podľa svetových agentúr predstavuje násilie so strelnými zbraňami v Spojených štátoch dlhodobý problém. Zbrane sú v USA široko dostupné a masové streľby často vyvolávajú diskusie o sprísnení zákonov o zbraniach. Pokusy o reformy týkajúce sa zbraní však opakovane zlyhávajú.