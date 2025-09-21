Pravda Správy Svet Streľba v country clube v New Hampshire, má jednu obeť a viacero zranených

Streľba v country klube v americkom štáte New Hampshire v sobotu večer si vyžiadala jednu obeť. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia, informovala miestna polícia. Uviedli to agentúra AP, a stanice NBC News a ABC News.

Country Club Shooting, USA, streľba, Nashua Foto: ,
Dodávka Amerického Červeného kríža pre pomoc pri katastrofách je zaparkovaná pred hotelom, ktorý slúži ako centrum pre znovuzjednotenie po streľbe v country klube v Nashua v New Hampshire v sobotu 20. septembra 2025.
Incident sa odohral v country klube Sky Meadow v meste Nashua. Informácie o počte a stave zranených neboli bezprostredne známe.

Kamerový záznam potvrdil, že strelec bol sám. Podľa dostupných informácií išlo o dospelého muža. Polícii sa útočníka podarilo zadržať.

Polícia dodala, že miesto činu je stále predmetom vyšetrovania, no verejnosti už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Orgány neuviedli žiadne podrobnosti o strelcovi či incidente.

Podľa svetových agentúr predstavuje násilie so strelnými zbraňami v Spojených štátoch dlhodobý problém. Zbrane sú v USA široko dostupné a masové streľby často vyvolávajú diskusie o sprísnení zákonov o zbraniach. Pokusy o reformy týkajúce sa zbraní však opakovane zlyhávajú.

