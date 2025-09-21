Pri ostreľovaní vládnymi silami na severe Sýrie zahynulo niekoľko civilistov

SOHR tvrdí, že „ozbrojené zrážky s nasadením dronov a použitím ťažkých zbraní“ vypukli po tom, ako armáda zaútočila na vojenské pozície SDF v oblasti Dayr Hafir v provincii Aleppo. Ostreľovanie v spomínanej oblasti si vyžiadalo životy piatich žien a dvoch detí. Oblasť sa nachádza na fronte, kde dochádza k pravidelným stretom medzi sýrskou armádou a SDF, uviedol pre AFP šéf centra.
SDF vo svojom vyhlásení uviedli, že „proturecké frakcie napojené na damaskú vládu“ zaútočili dronmi a spustili delostrelecké ostreľovanie, ktoré bolo „úmyselne mierené na domy civilistov“.Čítajte viac Izraelská armáda zabavila vyše 300 zbraní na sýrskej strane hory Hermon
Spojenými štátmi podporované kurdské sily ovládajú rozsiahle oblasti na severe a východe Sýrie. Pod ich kontrolou sú viaceré veľké mestá a kľúčové ložiská ropy a zemného plynu.
Po zvrhnutí dlhoročného sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka SDF podpísali s dočasným sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom dohodu o zlúčení ich riadiacich orgánov a bezpečnostných síl s ústrednou vládou. Rozdiely medzi oboma stranami však bránia implementácii dohody a Kurdi požadujú decentralizáciu, ktorú Damask odmieta, konštatuje AFP.
Začiatkom septembra Šara uviedol, že „rokovania s SDF prebiehali dobre, ale zdá sa, že došlo k nejakému druhu prekážky alebo spomaleniu implementácie dohody“.