„Stanú sa zlé veci!“ Trump pohrozil Talibanu, žiada späť kľúčovú leteckú základňu

„Ak Afganistan nevráti leteckú základňu Bagram tým, ktorí ju vybudovali, teda Spojeným štátom americkým, stane sa niečo zlé,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Poslednú vetu v súvetí napísal verzálkami a vyhlásenie zakončil tromi výkričníkmi.
Čo presne Talibanu hrozí, americký prezident nespresnil. O snahe svojej administratívy získať základňu späť sa prvýkrát zmienil vo štvrtok v Británii na tlačovej konferencii po rokovaní s tamojším premiérom Keirom Starmerom.Čítajte viac Najväčšia technologická dohoda v britských dejinách: Trump a Starmer spojili sily
„Nedávno isté osoby vyhlásili, že začali rokovať s Afganistanom, aby získali späť leteckú základňu Bagram. Ale nie je možná dohoda ani o jednom centimetri štvorcového afganského územia,“ citovala AFP predstaviteľov afganského ministerstva obrany.
Americká armáda sa zo základne stiahla v roku 2021, keď na začiatku vládnutia prezidenta Joea Bidena dokončovala odchod z krajiny na základe mierovej zmluvy s Talibanom. Tú ešte počas svojho prvého funkčného obdobia vyrokoval a nechal v katarskom Dauhe podpísať práve Trump.
Podľa skoršieho Trumpovho vyhlásenia má Washington o základňu záujem, keďže je „len hodinu vzdialená od miesta, kde Čína vyrába jadrové zbrane“. Trumpove slová následne podľa agentúr odmietol vysoký úradník ministerstva zahraničia Talibanu Zakir Džalali. Podľa neho je prítomnosť americkej armády na afganskom území neprijateľná. Jednak Afganci podľa neho vždy odmietali prítomnosť cudzích vojsk, jednak túto možnosť vylučuje spomínaná zmluva z Dauhy.
Nie je jasné, či Spojené štáty vedú nejaké rokovania s vládou Talibanu o Bagrame. Agentúra AP však poznamenala, že Taliban čelí hlbokej ekonomickej kríze, medzinárodnej izolácii, vnútorným rozporom a konkurenčným ozbrojeným skupinám.
Základňu v Bagrame vybudoval Sovietsky zväz v 50. rokoch 20. storočia. Počas invázie do Afganistanu slúžila jeho armáde ako hlavná základňa v krajine. Spojené štáty ju získali po zvrhnutí Talibanu v roku 2001. Bola vtedy v troskách, no Američania ju znovu vybudovali a rozšírili na 77 kilometrov štvorcových, uviedla britská BBC.Čítajte aj Axios: Biden zabúdal mená i dáta, skracovali mu cestu, obmedzovali použitie schodov
Bagram bol oporným bodom USA a ich spojencov pri ofenzíve proti Talibanu a teroristickej sieti Al-Káida po útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001. Americká armáda základňu opustila v júli 2021 a v polovici augusta ju obsadil Taliban.
Spojené štáty vládu Talibanu neuznávajú, avšak v Kábule minulý týždeň rokovali americkí diplomati. Podľa afganského ministerstva zahraničných vecí sa rozhovory týkali napríklad ľudí zadržiavaných v oboch krajinách.