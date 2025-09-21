Vyšetrovanie zatiaľ nenašlo spojenie medzi Kirkovým vrahom a ľavicovými skupinami

Tridsaťjedenročného Kirka, konzervatívneho aktivistu a Trumpovho podporovateľa, 10. septembra zastrelil útočník na univerzite Utah Valley University v meste Orem, keď diskutoval so študentmi. Strelcom bol podľa vyšetrovateľov 22-ročný Tyler Robinson, ktorému v Utahu hrozí trest smrti.
Trump v súvislosti s atentátom na Kirka obvinil „radikálov z ľavice“ a vyhlásil, že bude stíhať každého, kto sa podieľal na tejto „zvrátenosti“. Prezident napríklad navrhol, aby ministerka spravodlivosti Pam Bondiová využila pri stíhaní ľavicových organizácií právomoci svojho federálneho úradu. Hovoril tiež o tom, že niektoré tieto skupiny by mohli byť označené za teroristické organizácie. Ľavicové a liberálne skupiny akýkoľvek podiel na Kirkovej smrti odmietajú a niektoré z nich tvrdia, že k nenávistnej atmosfére prispieva samotný Trump a jeho stúpenci.Čítajte viac "Ukrajina aj Izrael majú prsty v zabití Kirka." Nepriatelia USA zneužili smrť a rozšírili dezinformačný chaos na internete
Jeden zo zdrojov oboznámených s vyšetrovaním NBC News povedal, že „zatiaľ neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by podozrivého spájali s akoukoľvek ľavicovou skupinou“.
„Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že išlo o jedného človeka, ktorý urobil jednu naozaj zlú vec, pretože považoval Kirkovu ideológiu za osobne urážlivú,“ dodal.
Ďalšie dva zdroje oboznámené s vyšetrovaním uviedli, že obviniť Robinsona na federálnej úrovni z Kirkovej vraždy môže byť ťažké. Tretí zdroj však doplnil, že sa stále očakáva vznesenie nejakého federálneho obvinenia proti Robinsonovi.
Komplikáciu predstavuje fakt, že Robinson, obyvateľ Utahu, necestoval z iného štátu. Kirk navyše nebol federálnym úradníkom ani voleným predstaviteľom.
Hovorca ministerstva spravodlivosti sa odmietol vyjadriť s odvolaním sa na pokračujúce vyšetrovanie.
Robinson teraz čelí obžalobe na úrovni štátu Utah. Je obvinený okrem iného z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami a z marenia spravodlivosti.
Robinsonova matka vyšetrovateľom oznámila, že sa jej syn v poslednom roku či dvoch začal viac zaujímať o politiku a prikláňať sa k ľavici.
Thomas Brzozowski, donedávna poradca ministerstva spravodlivosti pre domáci terorizmus, povedal NBC News, že hoci sa zdá, že Kirkova vražda spĺňa definíciu domáceho terorizmu, vzniesť federálnu obžalobu proti strelcovi by mohlo byť problematické. „Ako vždy, FBI potrebuje ‚federálny háčik‘ na začatie vyšetrovania,“ uviedol Brzozowski.Čítajte viac Vdova po zavraždenom Kirkovi preberá vedenie mládežníckej organizácie. Chce pokračovať v jeho odkaze
Ministerstvo spravodlivosti v minuloročnej štúdii konštatovalo, že počet útokov krajnej pravice v USA naďalej prevyšuje všetky ostatné formy terorizmu a násilného extrémizmu. Podľa servera 404 Media bola však táto štúdia v posledných dňoch z webovej stránky ministerstva spravodlivosti odstránená.
Kirk mal veľmi blízko k Trumpovej administratíve aj k jeho rodine. V roku 2012 založil organizáciu Turning Point USA, ktorá dnes pôsobí na viacerých školách a univerzitách. Jeho platformy, vrátane úspešného podcastu, mali milióny poslucháčov, najmä medzi mladými ľuďmi. Očakáva sa, že Trump sa dnes zúčastní na poslednej rozlúčke s Kirkom.Čítajte viac "Je mi to celé ľúto". Podozrivý z vraždy Charlieho Kirka sa zrejme priznal k činu. Hrozí mu trest smrti