Incidentom s ruskými stíhačkami sa bude zaoberať Bezpečnostná rada OSN

„22. septembra… Bezpečnostná rada OSN zvolá mimoriadne zasadnutie v reakcii na bezohľadné narušenie estónskeho vzdušného priestoru Ruskom minulý piatok,“ uvádza sa vo vyhlásení estónskeho ministerstva.
Je to prvýkrát za 34 rokov členstva Estónska v OSN, keď táto členská krajina EÚ a NATO oficiálne požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady.
Tri ruské stíhačky MiG-31 v piatok narušili estónsky vzdušný priestor pri ostrove Vaindloo v oblasti Fínskeho zálivu. Ruské lietadlá údajne leteli bez letového plánu, s vypnutými transpondérmi a nekomunikovali s riadiacim centrom estónskeho vzdušného priestoru.
K ruským lietadlám boli vyslané talianske stíhačky F-35, ktoré pôsobia ako súčasť misie Baltic Air Policing na podporu protivzdušnej obrany v pobaltských štátoch. Členské krajiny Európskej únie a NATO incident označili za novú nebezpečnú provokáciu, ale Moskva to odmietla.
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna uviedol, že narušenie je „súčasťou širšieho modelu eskalácie (napätia) zo strany Ruska, a to tak na regionálnej, ako aj na globálnej úrovni“, po narušení poľského a rumunského vzdušného priestoru začiatkom tohto mesiaca. „Toto správanie si vyžaduje medzinárodnú reakciu,“ povedal Tsahkna.Čítajte viac Estónci tvrdia, že ruské stíhačky narušili ich vzdušný priestor, Moskva to odmietla. Tallinn sa rozhodol aktivovať článok 4 NATO