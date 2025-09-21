Pravda Správy Svet K ruskému prieskumnému lietadlu nad Baltským morom vzlietli stíhačky NATO

K ruskému prieskumnému lietadlu nad Baltským morom vzlietli stíhačky NATO

Zo základne v severnom Nemecku vzlietli dve stíhačky NATO k ruskému prieskumnému lietadlu, ktoré letelo nad Baltským morom v medzinárodnom vzdušnom priestore bez zapnutého odpovedača. O udalosti dnes informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie nemeckého letectva.

21.09.2025 15:01
debata (3)
Ruská hrozba: nórske stíhačky F-35 chránia nebo nad Európou
Video

Vzlet dvojice stíhačiek Eurofighter sa uskutočnil v čase zvýšeného napätia na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, ktoré spôsobilo narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi minulý týždeň. V piatok Estónsko oznámilo, že tri ruské stíhačky narušili na 12 minút jeho vzdušný priestor. Varšava aj Tallinn zhodne požiadali spojencov o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

MiG-29 stíhačky srbské Čítajte viac Incidentom s ruskými stíhačkami sa bude zaoberať Bezpečnostná rada OSN

Ruské prieskumné lietadlo Il-20 letelo v medzinárodnom vzdušnom priestore bez letového plánu a bez rádiového spojenia, uviedlo nemecké letectvo. Stíhačky k nemu odštartovali zo základne Rostock-Laage.

Baltské more je dôležitou zásobovacou trasou pre NATO a má kľúčový hospodársky význam pre jednotlivé pobaltské krajiny. Aliancia eviduje systematickú špionáž tamojšej vojenskej infraštruktúry zo strany Ruska, ktoré má prístup k Baltskému moru prostredníctvom Kaliningradskej oblasti a pobrežia pri Petrohrade.

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #NATO #stíhačky