K ruskému prieskumnému lietadlu nad Baltským morom vzlietli stíhačky NATO

Vzlet dvojice stíhačiek Eurofighter sa uskutočnil v čase zvýšeného napätia na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, ktoré spôsobilo narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi minulý týždeň. V piatok Estónsko oznámilo, že tri ruské stíhačky narušili na 12 minút jeho vzdušný priestor. Varšava aj Tallinn zhodne požiadali spojencov o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.Čítajte viac Incidentom s ruskými stíhačkami sa bude zaoberať Bezpečnostná rada OSN
Ruské prieskumné lietadlo Il-20 letelo v medzinárodnom vzdušnom priestore bez letového plánu a bez rádiového spojenia, uviedlo nemecké letectvo. Stíhačky k nemu odštartovali zo základne Rostock-Laage.
Baltské more je dôležitou zásobovacou trasou pre NATO a má kľúčový hospodársky význam pre jednotlivé pobaltské krajiny. Aliancia eviduje systematickú špionáž tamojšej vojenskej infraštruktúry zo strany Ruska, ktoré má prístup k Baltskému moru prostredníctvom Kaliningradskej oblasti a pobrežia pri Petrohrade.