Palestína získava ďalších spojencov: uznali ju Británia, Kanada aj Austrália

Austrália, Británia a Kanada dnes formálne uznali Palestínsky štát, oznámili to na sieti X premiéri týchto troch krajín. Vo vyhláseniach britský premiér Keir Starmer, kanadský premiér Mark Carney a austrálsky premiér Anthony Albanese zdôraznili, že teroristické hnutie Hamas nesmie v budúcej správe Palestíny zohrávať žiadnu úlohu.

21.09.2025 15:43 , aktualizované: 15:51
„Aby sa oživila nádej na mier pre Palestínčanov i Izraelčanov a na dvojštátne riešenie, Spojené kráľovstvo dnes formálne uznáva Štát Palestína,“ uviedol britský premiér Keir Starmer vo vyhlásení, ktoré zverejnil na sieti X.

Kanada ako prvá z veľkých západných ekonomík rovnako rozhodla o uznaní Štátu Palestína, oznámil premiér Mark Carney. Austrálsky premiér Anthony Albanese uviedol, že Austrália uznáva legitímne a dlhodobé ašpirácie palestínskeho ľudu na vlastný štát. Spoločné vyhlásenie všetkých troch lídrov premiéri zverejnili na sociálnej sieti X.

„Tvárou v tvár rastúcej hrôze na Blízkom východe rokujeme tak, aby sme udržali pri živote možnosť mieru a dvojštátneho riešenia. To znamená bezpečný Izrael popri životaschopnom palestínskom štáte – v súčasnosti nemáme ani jedno,“ povedal Starmer na začiatku videa zverejneného krátko pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v New Yorku.

Palestínu ako štát tento rok už uznali Španielsko, Írsko a Nórsko. Očakáva sa, že dnes Štát Palestínu oficiálne uzná aj Portugalsko.

