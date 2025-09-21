Palestína získava ďalších spojencov: uznali ju Británia, Kanada aj Austrália

„Aby sa oživila nádej na mier pre Palestínčanov i Izraelčanov a na dvojštátne riešenie, Spojené kráľovstvo dnes formálne uznáva Štát Palestína,“ uviedol britský premiér Keir Starmer vo vyhlásení, ktoré zverejnil na sieti X.
Kanada ako prvá z veľkých západných ekonomík rovnako rozhodla o uznaní Štátu Palestína, oznámil premiér Mark Carney. Austrálsky premiér Anthony Albanese uviedol, že Austrália uznáva legitímne a dlhodobé ašpirácie palestínskeho ľudu na vlastný štát. Spoločné vyhlásenie všetkých troch lídrov premiéri zverejnili na sociálnej sieti X.
„Tvárou v tvár rastúcej hrôze na Blízkom východe rokujeme tak, aby sme udržali pri živote možnosť mieru a dvojštátneho riešenia. To znamená bezpečný Izrael popri životaschopnom palestínskom štáte – v súčasnosti nemáme ani jedno,“ povedal Starmer na začiatku videa zverejneného krátko pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v New Yorku.
Palestínu ako štát tento rok už uznali Španielsko, Írsko a Nórsko. Očakáva sa, že dnes Štát Palestínu oficiálne uzná aj Portugalsko.Čítajte aj Školstvo v Gaze úplne ovládli teroristi, ukázala šokujúca správa OSN. Sama tam vzdelávanie financuje