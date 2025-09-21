Desaťtisíce ľudí sa v Arizone lúčia so zastreleným aktivistom Kirkom. Trump: Bude to ťažký deň

„Budem hovoriť o veľkých veciach, ktoré urobil. Bol úžasný. Mal obrovský vplyv. Na tak mladého muža odviedol skvelú prácu,“ povedal Donald Trump novinárom dnes ráno, keď opúšťal Biely dom, aby sa vydal do Arizony na smútočný obrad. „Bude to ťažký deň,“ dodal Trump.
Na futbalovom štadióne State Farm Stadium v Glendale v Arizone, kam sa zmestí až 73 000 ľudí, sa bude konať spomienková bohoslužba za tridsaťjedenročného Kirka, ktorého 10. septembra zastrelil útočník na univerzite Utah Valley University v meste Orem, keď diskutoval so študentmi. O dva dni nato bol zatknutý 22-ročný Tyler Robinson, ktorého vyšetrovatelia obvinili z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami a ďalších súvisiacich trestných činov. Hrozí mu trest smrti.
Na spomienkovej bohoslužbe za Kirka, ktorému Trump pripisuje kľúčovú úlohu vo svojom volebnom víťazstve v roku 2024, sa očakáva účasť desiatok tisíc smútiacich hostí vrátane významných členov jeho hnutia MAGA (Urobme Ameriku opäť skvelou), vysokých úradníkov Bieleho domu i mladých konzervatívcov, ktorých tento radikálny 31-ročný aktivista ovplyvnil, píše agentúra AP.
Charlie Kirk ako predstaviteľ pravicového hnutia MAGA využíval svoje milióny sledujúcich na sociálnych sieťach a svoje vystúpenia na univerzitách na obhajobu Donalda Trumpa a šírenie jeho nacionalistických, kresťanských a tradicionalistických myšlienok medzi mládežou, píše agentúra AFP.
Najznámejším nájomcom štadióna, kde sa bude rozlúčka konať, je tím amerického futbalu NFL Arizona Cardinals, ktorý tu hrá od otvorenia štadióna v roku 2006. Cardinals nie sú vlastníkmi štadióna a prostredníctvom hovorcu Marka Daltona uviedli, že sa tím nepodieľal na rezervácii miesta pre poslednú rozlúčku s Kirkom.
State Farm Stadium nie je nováčikom v organizovaní veľkých podujatí – hostil už tri Super Bowly, vrátane toho v roku 2023. Štadión tiež v priebehu rokov hostil mnohé nešportové podujatia, napríklad koncerty Rolling Stones, U2, One Direction, Metallicy, Taylor Swiftovej, Beyoncé a Morgana Wallena. Konajú sa tu aj menšie podujatia, ako sú veľtrhy, firemné akcie a svadby.
Federálne vyšetrovanie vraždy Charlieho Kirka doteraz neodhalilo žiadne spojenie medzi predpokladaným strelcom a ľavicovými skupinami, proti ktorým sa prezident Donald Trump a jeho administratíva zaviazali po vražde zakročiť, uviedla dnes americká televízia NBC News s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s vyšetrovaním.
V Spojených štátoch sa po vražde rozhorela ostrá debata o tom, do akej miery sa možno vyjadrovať k smrti Kirka, ktorý sám vyvolával rad kontroverzií svojimi niekedy extrémne konzervatívnymi tvrdeniami.Čítajte viac Vyšetrovanie zatiaľ nenašlo spojenie medzi Kirkovým vrahom a ľavicovými skupinami