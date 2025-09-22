Nešťastie pochádza od vzdelancov, treba biť deti a rakety proti Ukrajine sprevádzať s modlitbou, tvrdí vplyvný kňaz

Tkačov zverejňuje kázne na svojom kanáli na YouTube. Sleduje ho viac ako 1,9 milióna ľudí. Na najnovšej videonahrávke je oblečený v bielo-zelenom rúchu a v ruke drží veľký kríž. „Žijeme v dobe, keď nešťastie prišlo, už dávno prišlo, od vzdelaných ľudí. Od takých ako Charles Darwin, od iných biológov, ekonómov, Adama Smitha. Všetci zaplavili svet teóriami o tom, ako človek môže žiť bez Boha. Medzi vedcami sú samozrejme veriaci, ale v akadémiách vied je väčšina ateistov."
Do svetoznámeho britského prírodovedca, ktorý žil v 19. storočí, sa Tkačov obul aj pred rokom: „Darwinova teória sa dnes používa ako nástroj kolonizácie krajín s anglosaským vedeckým myslením, pretože ospravedlňuje podmanenie si menejcenných národov. Aj zakladatelia fašistickej ideológie si to požičali od Anglosasov. Úprimne dúfam, že Darwinova teória bude z učebníc odstránená ako nevedecká," povedal Tkačov v septembri 2024 v televíznom vysielaní. Zároveň vyhlásil, že Britova teória evolúcie prispieva k potratom.
Tkačov, ktorý slúži v jednom z chrámov v Moskve, sa narodil v Ľvove, ktorý je najväčším mestom na západnej Ukrajine. V rodnej krajine ho však majú v zuboch: Kyjev ho zaradil na sankčný zoznam viac ako dvadsiatich predstaviteľov ruskej pravoslávnej cirkvi pre šírenie vojnovej propagandy. Pozrime sa aspoň na jeden príklad nenávisti, ktorú predviedol tento duchovný, ktorý už viac ako desať rokov žije v Rusku.Čítajte viac Moskva chce, aby Európu pohltil strach. Drony? Bol to ruský štátny teror, tvrdí poľský europoslanec
Aj toto vystúpenie sa nachádza na internete ako videonahrávka: „Nemôžeš nabiť raketomet bez modlitby… Nie preto, že by si chcel, ale musíš," zdôraznil Tkačov, keď hovoril o vzdušných útokoch ruskej armády proti Ukrajine. Ďalej ozrejmil, že „vojna má svoj tajný zmysel". V čom podľa neho? „Rusko je jediná civilizácia, ktorá odmietla tancovať tak, ako píska Západ. Rusko sa rozhodlo vnútiť svoje hodnoty Ukrajine a preto začalo proti nej špeciálnu vojenskú operáciu," povedal Tkačov o invázii do susedného štátu.
Servítku pred ústa si nedáva, ani keď kritizuje vlastných ľudí. Server Moscow Times pripomenul jeho výroky, ktoré zazneli na jar tohto roku: Tkačov navrhol zaviesť daň z bezdetnosti na mužov od 40 rokov, ktorí nesplodili potomka. Nazval ich trúdmi a položil si otázku, či sú kastrovaní alebo chorí. A nešetril tvrdými slovami ani na adresu bezdetných žien: „Obvinil ich z demografickej krízy, opísal ich ako zbabelé, zvrátené, neochotné rodiť," upozornil Moscow Times.Čítajte viac Trump zopakoval, že ho Putin sklamal. Priznal zložitosť konfliktu
Tkačov neskrýval svoju aroganciu, aj keď hovoril o najmenších: „Fyzickej sile sa nedá vyhnúť v prípadoch príliš provokatívneho správania detí. Výchova by mala byť spartanská, deti vyrastajú lepšie, keď znášajú ťažkosti."
Hlavným predstaviteľom ruskej pravoslávnej cirkvi evidentne neprekáža drsný obsah kázní Tkačova. Potvrdzuje to fakt, že správu kostola Životodarnej Trojice v Moskve mu zverili v januári 2024 a odvtedy proti jeho rétorike nijako nezasiahli. Vlastne sa ani netreba čudovať, pretože patriarcha Kirill v mnohých názoroch za Tkačovom nezaostáva…