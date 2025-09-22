ONLINE: V Rusku končí generál, zodpovedný za Kursk. Moskva sa sťažuje na útok na Krym

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 307 dní
5:55 Ruské ministerstvo obrany obvinilo Kyjev, že na Kryme ukrajinská armáda zaútočila na rekreačnú oblasť, kde sa nenachádzajú žiadne vojenské zariadenia, uviedla ruská agentúra TASS. Traja ľudia zahynuli a 16 utrpelo zranenia, uviedol šéf ruskej okupačnej správy Krymu Sergej Aksionov.
„21. septembra 2025 kyjevský režim vykonal úmyselný teroristický útok na civilné ciele v Krymskej republike. Približne o 19:30 moskovského času v rekreačnej oblasti Krymskej republiky, kde sa nenachádzajú žiadne vojenské zariadenia, vykonali ukrajinské ozbrojené sily teroristický útok s použitím bezpilotných lietadiel vyzbrojených vysokovýbušnými hlavicami,“ uviedlo ministerstvo.
V dedine Foros, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc so Sevastopoľom, bolo v dôsledku útoku nepriateľského dronu poškodených niekoľko zariadení v areáli sanatória a školská budova, uviedol Aksionov.
Počas nedele najmenej dvaja ľudia zomreli pri nočných ruských útokoch na Ukrajinu. Jedného človeka zabil úder na mesto Záporoží, ďalších 18 osôb pri ňom utrpelo zranenia, uviedol na telegrame oblastný šéf Ivan Fedorov. V Mykolajivskej oblasti zomrel traktorista pri ruskom útoku na farmu, oznámil náčelník tamojšej regionálnej správy Vitalij Kim. Pri ruskom ostreľovaní Chersonu bol zabitý 50-ročný muž, napísal na sociálnej sieti šéf oblasti Oleksandr Prokudin. Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov ráno informoval o mŕtvom civilistovi kvôli ukrajinskému dronovému útoku.
Ukrajinská prokuratúra zverejnila zábery zachytávajú moment, keď ruský dron zasiahol vzdelávacie zariadenie v Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste. Úrady nespresnili, o akú išlo školu, podľa miestnych médií dron zasiahol jednu z budov farmaceutickej univerzity. Ruské útoky si vyžiadali štyroch ľahko zranených: tri ženy vo veku 51, 52 a 54 rokov a 89-ročného muža, informoval šéf oblastnej správy Oleh Synehubov. „Našťastie nikto nezahynul,“ zdôraznil.
5:55 Ruský generálplukovník Alexandr Lapin, ktorý od októbra 2018 do januára 2019 velil skupine vojsk v Sýrii a v prvých mesiacoch invázie ruských síl na Ukrajinu viedol skupinu vojsk Stred, bol prepustený z vojenskej služby. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na ruský portál RBK, pre ktorý to uviedol informovaný zdroj.
Spravodajský portál Tatar-Inform podľa RBK bez uvedenia zdroja napísal, že 61-ročný Lapin by sa mal stať asistentom Rustama Minnichanova, hlavy Tatárskej republiky. V novej funkcii má byť zodpovedný za otázky týkajúce sa vojny na Ukrajine, obrany a záležitostí veteránov.
Lapin sa narodil v Kazani, ktorá je administratívnym centrom Tatárska. Skupine vojsk Stred velil do októbra 2022, keď sa ruské jednotky stiahli z Limanu v Doneckej oblasti. Tento krok kritizoval aj čečenský vodca Ramzan Kadyrov, ktorý Lapina označil za „priemerného človeka“ a tvrdil, že ho „kryjú vedúci predstavitelia generálneho štábu“.
V januári 2023 bol Lapin prevelený na pozíciu náčelníka generálneho štábu pozemných síl a v máji 2024 prevzal velenie nad Leningradským vojenským okruhom, ktorý dekrétom obnovil prezident Vladimir Putin. Na jeho základe bola vytvorená skupina vojsk Sever, ktorú viedol aj Lapin; bola zodpovedná za sektory Charkov a Kursk. Začiatkom augusta 2024 ukrajinské ozbrojené sily nečakane vpadli do Kurskej oblasti a časť regiónu okupovali až do jari 2025.
Koncom augusta ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Lapina na poste veliteľa skupiny vojsk Sever nahradil generálplukovník Jevgenij Nikiforov.