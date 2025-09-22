Kim Čong-un nestojí o zjednotenie s Južnou Kóreou a KĽDR sa nevzdá jadrových zbraní

„Ak sa Spojené štáty vzdajú svojej absurdnej obsesie zbaviť nás jadrových zbraní, prijmú realitu a budú si želať skutočné mierové spolužitie, tak nemáme dôvod nezasadnúť s nimi k jednému stolu,“ povedal Kim podľa štátnych médií v prejave k Najvyššiemu ľudovému zhromaždeniu.
Jadrové zbrane sú podľa Kima zárukou existencie KĽDR. „Nikdy sa nevzdáme našich jadrových zbraní,“ uviedol severokórejský vodca. Podľa neho KĽDR tiež nie je ochotná urobiť ústupky výmenou za zmiernenie či odvolanie sankcií uvalených OSN. Kim uviedol, že sankcie urobili Severnú Kóreu odolnejšou.Čítajte viac KĽDR o denuklearizácii: Sme krajina s jadrovými zbraňami, je to nezvratné
Kim tiež odmietol rokovania s južným susedom. Nový juhokórejský prezident I Če-mjong, ktorý je vo funkcii od júna, sa snažil vysielať ústretové signály Pchjongjangu. Aj v rozhovore s agentúrou Reuters povedal, že súčasný systém sankcií neodradil KĽDR od vývoja a výroby jadrovej zbrane.Čítajte viac Trump chcel odpočúvať Kima. Do KĽDR poslal jednotku SEAL, ktorá zabila i bin Ládina. Skončilo sa to však fiaskom
Za prechodnú a realistickú alternatívu voči jadrovému odzbrojeniu KĽDR označil juhokórejský prezident dohodu, v ktorej by sa Severná Kórea zaväzovala zastaviť výrobu nových jadrových zbraní. Povedal to v rozhovore, ktorý zverejnila stanica BBC. Podľa juhokórejského prezidenta KĽDR získava každý rok 15 až 20 nových jadrových zbraní. „Hoci sa nevzdávame dlhodobého cieľa jadrového odzbrojenia, myslím, že by zastavenie vývoja jadrových zbraní a rakiet zo strany Severnej Kórey prinieslo jasný úžitok,“ uviedol prezident. Súčasťou takejto dohody by podľa neho mali byť aj Spojené štáty.
„Na súčasného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa mám osobne dobré spomienky,“ uviedol Kim, ktorý sa stretol s Trumpom počas jeho prvého mandátu v rokoch 2018 a 2019 trikrát. Rokovali o jadrovom odzbrojení KĽDR. Rokovania však nakoniec žiadny konkrétny výsledok v tejto veci nepriniesli. Spojené štáty sú hlavným vojenským spojencom Južnej Kórey, kde majú významnú vojenskú prítomnosť.