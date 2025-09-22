V Budapešti protestovali proti klamlivým mediálnym kampaniam vlády

Od svojho návratu k moci v roku 2010 organizovala Orbánova vláda viaceré takzvané konzultácie, ktoré stáli milióny eur a financované boli z peňazí daňových poplatníkov. Jej odporcovia ich kritizujú ako prostriedok na ovplyvňovanie verejnej mienky. Kampane, podporované reklamou v televízii, na internete a bilbordoch, sú podľa nich často formulované sugestívnym spôsobom.Čítajte viac Voda na mlyn pre Orbána: Bývalý náčelník maďarského generálneho štábu zrejme vystupoval na opozičnom proteste ozbrojený
Vláda najnovšie ohlásila na október konzultácie o daňových otázkach. Stalo sa tak po tom, čo provládna webová stránka informovala, že opozícia plánuje zvýšiť dane, ak vyhrá budúcoročné parlamentné voľby. Mimoparlamentná strana TISZA vedená Péterom Magyarom takéto plány popiera a Orbána obvinila zo šírenia lží.
Vláda trvá na tom, že jej „informačné kampane“ sú vecné a potrebné na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitých otázkach.
„Veľmi túžim po dni, keď nebudem musieť v každodennom živote pociťovať úzkosť pre politiku a tieto reklamy, ktoré nás neustále obklopujú na YouTube a na ulici,“ povedala na proteste 26-ročná špeciálna pedagogička Sara Lindnerová.Čítajte viac Vo vidieckom sídle Orbána staršieho. Videá maďarského aktivistu majú státisíce zobrazení
Podľa týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) stála propagácia najnovšej konzultácie, ktorým sa Orbán snažil podporiť svoje veto proti začiatku rokovaní s Ukrajinou o vstupe do EÚ, v prepočte 27,7 milióna eur.
Orbán odmieta obvinenie, že prieskumy sú propagandou. Tvrdí, že chce pravidelne dať obyvateľstvu možnosť vyjadriť svoj názor.
Organizátor demonštrácie, divadelný súbor Loupe založený v roku 2022, požaduje referendum o zákaze štátom financovaných reklamných kampaní, ktoré sú „zavádzajúce alebo podnecujúce nenávisť“. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebuje súhlas ústrednej volebnej komisie a následne musí vyzbierať 200.000 podpisov.