Na niektorých letiskách pretrvávajú problémy po kyberútoku už tretí deň po sebe

Na niektorých európskych letiskách je v pondelok po piatkovom kybernetickom útoku stále narušená bežná prevádzka. Nemecká metropola Berlín patrí medzi najviac ovplyvnené mestá.

22.09.2025 08:18
Letisko Berlín-Brandenbursko (BER) v pondelok očakáva približne 95.000 cestujúcich, čo je výrazne viac než obvyklých 75.000 – 85.000 pre tento deň, uviedol hovorca letiska pre agentúru DPA. Dodal, že zvýšený nápor súvisí s plánovanými odletmi účastníkov Berlínskeho maratónu, ktorí sa po víkendovom podujatí vracajú domov.

Berlínske letisko vyzvalo cestujúcich, aby si urobili check-in online a pokiaľ je to možné, používali na odovzdanie batožiny samoobslužné kiosky.

Aj ďalšie veľké letiská vrátane Dublinu, Bruselu a Londýnskeho letiska Heathrow čelili narušeniam prevádzky aj niekoľko dní po útoku.

Letisko v Bruseli požiadalo letecké spoločnosti, aby zrušili polovicu pondelkových plánovaných odletov a cestujúcim odporučilo, aby sa dostavili na letisko dve až tri hodiny pred odletom.

Na letisku Heathrow sa očakáva, že „väčšina letov“ bude lietať podľa plánu, hoci v nedeľu popoludní stále pretrvávali problémy s odbavovacím systémom.

Dublinské letisko zaznamenalo do nedeľného poludnia 13 zrušených letov a informovalo, že technické problémy pretrvávajú a snaží sa ich riešiť.

Problémy s odbavovaním cestujúcich hlásili v priebehu soboty letiská v Londýne, Berlíne, Bruseli či Dubline. Londýnske letisko Heathrow a nemecké letisko Berlín-Brandenbursko informovali, že terčom kybernetického útoku bola ešte v piatok večer americká spoločnosť Collins Aerospace, ktorá zmienené systémy prevádzkuje.

