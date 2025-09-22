Tlieskalo jej celé Rusko i Putin. Teraz sa v popovej ikone Pugačevovej pohlo svedomie a prehovorila z exilu

Rozhovor, ktorý sa uskutočnil v polovici augusta, bol zverejnený minulú stredu a okamžite sa stal virálnym, pričom ho doteraz videlo viac ako 22 miliónov ľudí, všíma si český iDnes.
Z idolu šok
Pugačovová, ktorá je len o necelé štyri roky staršia od Vladimira Putina a s ktorým mala dlhodobo dobré vzťahy a od ktorého často dostávala ocenenia, priznala, že ho spočiatku podporovala. Dokonca pre neho aj viedla kampaň a volila ho, pretože podľa jej slov „hovoril prekvapivo správne veci… Bolo to jednoducho idol.“ Dnešná situácia je pre ňu „šok.“
Hoci si Pugačovová užívala obrovskú popularitu, ani to ju neochránilo pred ruským režimom. Keď jej manžel, komik Maxim Galkin, odsúdil inváziu v roku 2022, okamžite sa stal terčom útokov a prenasledovania. V obave o bezpečnosť svojej rodiny sa Pugačovová obrátila na Sergeja Kirijenka, vplyvného kremeľského úradníka.
Ten ju uistil, že sa nemusí obávať, no zároveň z jeho slov vycítila nevypovedanú hrozbu. „Na jeho stole ležali podrobné prepisy Galkinových komentárov, ktoré pôsobili ako nevypovedaná hrozba,“ zverila sa v rozhovore.
„Spýtal sa ma, s čím som nespokojná,“ spomína Pugačovová. „Povedala som, že ma trápi, ako zareagujú úrady. Môžem sa vzdať všetkého, znášať všetko a ignorovať výroky – ale hlboko ma znepokojovalo, čo sa môže stať našej rodine.“ Kirijenko ju však upokojoval slovami: „Žite v pokoji, ste našou národnou hrdosťou.“ Avšak len o dva dni neskôr bol jej manžel vyhlásený za zahraničného agenta.
V rozhovore Pugačovová vysvetlila, že nemohla ostať v Rusku a mlčať. Podľa nej je svedomie oveľa cennejšie ako sláva, luxus či čokoľvek iné. Rozhodla sa preto na Instagrame jasne vyjadriť svoj nesúhlas s vojnou, zdieľala postoj svojho manžela a vyzvala úrady, aby aj ju označili za agentku.Čítajte viac Z Ruska odchádzajú umelci! Speváčku Allu Pugačevu nasleduje slávna primabalerína Oľga Smirnovová
Speváčka priznala, že sa už pred viac ako siedmimi rokmi prestala vyjadrovať pre médiá, no teraz cítila potrebu prehovoriť. Povedala, že je proti vojne a verí, že hoci Rusko trpí, Ukrajina trpí najviac. „Nebudem sa podrobne zaoberať tým, aká strašná táto vojna je. Všetci vedia, že som proti vojne, a myslím si, že naša krajina veľmi trpela – priznávam, ale že na druhom mieste, pretože na prvom mieste (utrpenia) je Ukrajina,“ povedala.
Reakcie na rozhovor boli ostré. Hlboko rozhneval ruských provojnových komentátorov, ktorí tvrdia, že jej status „národnej umelkyne“ ju neochráni pred „zaslúženou odplatou,“ ako napríklad odobratím štátnych vyznamenaní. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí, Marija Zacharovová, rozhovor označila za „bazár pokrytectva.“