VIDEO: Historický úder. Ukrajina prvýkrát zničila vzácne ruské obojživelné stroje

„Na území dočasne okupovaného Krymu majstri špeciálneho oddielu HUR MO Ukrajiny Prízraky ulovili dva ruské protiponorkové lietadlá-amfíbii Be-12 ‚Čajka‘. Ide o prvé zasiahnutie Be-12 v histórii,“ uvádza sa vo vyhlásení rozviedky.
Lietadlá Be-12 sú nasadzované pri vyhľadávaní ukrajinských bezpilotných plavidiel, uviedla ukrajinská vojenská rozviedka HUR.
Okrem týchto dvoch lietadiel počas náletu utrpel podľa rozviedky straty aj ďalší ruský stroj – viacúčelový vrtuľník Mi-8.
Be-12 „Čajka“ je protiponorkové obojživelné lietadlo. Prvý let absolvovalo v októbri 1960 a o tri roky neskôr sa zaradilo do výzbroje letectva Námorníctva. Bolo vytvorené v konštrukčnej kancelárii Beriev. Lietadlo je vybavené špeciálnym zariadením, ktoré mu umožňuje vyhľadávať a ničiť ponorky protivníka, píše agentúra UNIAN.
Počas prevádzky bolo s lietadlami Be-12 zaznamenaných 46 svetových rekordov. Podľa informácií z otvorených zdrojov boli niektoré lietadlá Be-12 upravené na použitie podvodnej jadrovej hlavice 5F48, čo je riadená padáková bomba. Tento variant lietadla dostal názov Be-12SK. Neskôr mohli byť lietadlá vybavené modernejšou muníciou.
Podľa Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdiá malo ruské námorné letectvo na začiatku roka 2023 vo výzbroji šesť obojživelných lietadiel Be-12PS.