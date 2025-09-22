Los Emil doputoval až k diaľnici. Uspali ho a previezli k „svojim“

Samec bol zasiahnutý výstrelom z uspávacej pištole, keď sa priblížil na 200 metrov k diaľničnému nájazdu. Podľa agentúry APA chcel preskočiť plot pri diaľnici A1, čím by ohrozil bezpečnosť cestnej dopravy, vysvetlila krajinská radná zodpovedná za poľnohospodárstvo Michaela Langerová-Weningerová. „Nehoda – a odborníci na divokú zver to potvrdzujú – by ohrozila životy všetkých zúčastnených,“ povedala radkyňa.Čítajte viac Los Emil doputoval už do Rakúska, v St. Pöltene spôsobil chaos. Melk ho neoslovil
„Hasiči z hasičského zboru v Sattledte opatrne zdvihli Emila do slamy vystlaného prepravného prívesu, kde sa čoskoro prebral a po ľahkom uspaní bol v stojacej polohe, ako je u divokých zvierat obvyklé, prevezený na okraj Šumavy,“ potvrdila Langerová-Weningerová.
Už minulý týždeň hornorakúske úrady uvažovali o tom, že by nechali Emila uspať a následne ho previezli na hranicu s Českom, aby sa mohol pripojiť k šumavskej losej populácii. Kým ale zástupca čeľade jeleňovitých nepredstavoval žiadne nebezpečenstvo, úrady ho nechali byť a iba ho monitorovali.
Zemská radná dnes vyjadrila radosť nad tým, že „záchranná operácia pre Emila bola vykonaná tak profesionálne a úspešne“. Teraz podľa nej môže žiť na Šumave život vhodný pre divokú zver „a možno čoskoro v národnom parku splodí potomkov“.
Ani po dnešnom odchyte úrady a experti o spojení s Emilom neprídu. Los totiž teraz nosí ušnú známku s GPS vysielačom, čo umožní vedecké sledovanie jeho pohybu v budúcnosti bez toho, aby bolo nutné sa k zvieraťu v divočine príliš približovať.
Emil už skôr spôsobil niekoľkohodinovú uzávierku a prerušenie prevádzky na západnej železničnej trati blízko Sankt Pöltenu po tom, čo sa objavil na železničných koľajniciach.
Los Emil pravdepodobne pochádza z Poľska, do Rakúska sa dostal cez Česko. Cesta mladého zvieraťa druhu, ktorý väčšinou žije samotársky a môže dorásť až cez dva metre a dosiahnuť hmotnosť cez pol tony, vyvolala veľký záujem verejnosti. Na sociálnej sieti Facebook existuje skupina s viac ako 10 000 fanúšikmi, ktorá dokumentovala jeho cestu.
V reakcii na dnešné premiestnenie Emila vyjadrovali jeho priaznivci na facebooku rôzne pocity od obáv, či zmenu prežije, cez rozhorčenie až po pochopenie, že dnešný krok je pre neho tým najzmysluplnejším, zhrnula APA.