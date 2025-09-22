Orbán pred schôdzou parlamentu avizoval, že chce „urobiť Maďarsko veľkým“

„Prvý deň zasadnutia, začína sa parlamentná práca. Je načase. Od jari sa toho udialo toľko, čo sa zvyčajne deje za niekoľko rokov. V prejave podám správu o všetkom a – s patričnou skromnosťou – vám tiež poviem, ako bude Maďarsko víťazom zmien,“ napísal Orbán v rannom príspevku na Facebooku a dodal: „Odvážme sa urobiť Maďarsko veľkým!“
Premiér túto výzvu naznačil už v sobotu na prvom stretnutí novej platformy svojich priaznivcov – takzvaných Digitálnych občianskych kruhov (DPK). Pred vyše 10.000 prítomnými v športovej aréne Lászlóa Pappa položil základy rozvoja Maďarska a oznámil tiež niekoľko rozsiahlych investícií. „Chceme, aby Maďarsko a my, Maďari, sme boli veľkí a bohatí. Jednoducho urobíme Maďarsko veľkým,“ povedal.Čítajte viac V Budapešti protestovali proti klamlivým mediálnym kampaniam vlády