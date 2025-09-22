Kto uznáva štát Palestína, kto nie a prečo na tom záleží? Do ktorej kategórie patrí Slovensko?

Z územia, ktoré si Palestína nárokuje, Izrael aktuálne okupuje Západný breh a Pásmo Gazy je takmer úplne zničené. Podľa údajov AFP už najmenej 144 krajín z 193 členských štátov OSN uznáva palestínsky štát. Medzi nimi sú Rusko, väčšina arabských, afrických, latinskoamerických a ázijských krajín vrátane Indie a Číny. Prvým štátom, ktorý uznal Palestínu, bolo v novembri 1988 severoafrické Alžírsko.
Naopak, aspoň 46 krajín, vrátane Izraela, Spojených štátov a ich spojencov, Palestínu neuznáva. Medzi ázijské krajiny, ktoré neuznávajú Palestínu, patria Japonsko, Južná Kórea a Singapur. Európa je v otázke uznania rozdelená približne na polovicu, pričom krajiny ako Taliansko a Nemecko neplánujú Palestínu uznať.Čítajte viac Palestína získava ďalších spojencov: uznali ju Británia, Kanada, Austrália aj Portugalsko. Netanjahu hovorí o odmene terorizmu
Slovenské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo: „Slovenská republika ako nástupnícky štát po bývalom Československu uznala Palestínu už v roku 1988, tento akt potvrdila ešte v roku 1993.“
Podľa odborníka na medzinárodné právo Romaina Le Boeufa je uznanie štátu Palestína „jednou z najzložitejších otázok“ v medzinárodnom práve, ktorá sa nachádza na pomedzí politiky a práva. Uznanie je slobodnou voľbou štátov a môže byť explicitné alebo implicitné. Neexistuje žiadny oficiálny register uznaní.
Le Boeuf zdôraznil, že uznanie neznamená automaticky vznik štátu, rovnako ako jeho absencia neznemožňuje existenciu štátu. Napriek tomu tri štvrtiny krajín sveta tvrdia, že Palestína spĺňa všetky potrebné podmienky na štátnosť.
Právnik Philippe Sands v New York Times uviedol, že hoci uznanie môže vyzerať symbolicky, ide o zásadnú zmenu, pretože postaví Palestínu a Izrael na rovnakú úroveň v rámci medzinárodného práva.