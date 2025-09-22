Trump sa modlí za zdravie Lukašenka. Zbližuje sa s ním preto, lebo mu ide o bohatstvo pod zemou?

Od januára 2025, keď Donald Trump začal vládnuť, sa v Minsku uskutočnili až štyri návštevy významných amerických predstaviteľov. Hosťom sa podarilo presvedčiť Alexandra Lukašenka, aby dokopy omilostil desiatky politických väzňov. Američania dosiahli to, o čo sa bezvýsledne usilujú Európania.
O zbližovaní medzi Minskom a Washingtonom svedčí aj to, že v polovici augusta Trump telefonoval Lukašenkovi. Zdôraznil, že sa výborne porozprávali, pričom lídra, ktorý má prezývku posledný diktátor v Európe, označil za veľmi rešpektovaného prezidenta Bieloruska. Neskôr Trump nezabudol na narodeniny 71-ročného Lukašenka, ktoré oslávil 30. augusta. Dodatočne mu prišiel zablahoželať Trumpov vyslanec John Coale. Spôsobom, ktorý sa dá v diplomacii hodnotiť ako veľkolepé gesto.
Coale pred týždňom odovzdal Lukašenkovi list, v ktorom mu Trump písal ako ku kamarátovi: „Modlíme sa za vaše zdravie a za blaho a za pokračujúci pokrok smerom k našim spoločným cieľom v mene ľudu Spojených štátov a Bieloruska." Vyjadril sa v množnom čísle, pretože k modlitbe sa pripojila aj prvá dáma USA Melania Trumpová. Agentúra BELTA poukázala na to, že Coale upozornil Lukašenka na dôležitý detail: „Americký prezident sa podpísal ako Donald. Podľa vyslanca je to zvláštny znak priateľstva." Nedá sa vylúčiť, že keď spolu telefonovali, Trump oslovoval Lukašenka krstným menom a teda nepoužíval formuláciu pán prezident.Čítajte viac Lukašenko sa zabetónoval pri moci. Putin bol odhodlaný ochrániť ho. A vráti sa Stalin do Bieloruska?
Zbližovanie už vedie k tomu, že USA znovu otvoria svoje veľvyslanectvo v Minsku. Jeho činnosť prerušili vo februári 2022 po tom, čo ruská armáda vtrhla na Ukrajinu aj z bieloruského územia. Trump tiež rozhodol v jednom prípade o pozastavení platnosti sankcií uvalených na Lukašenkov režim. Konkrétne ide o bieloruského národného leteckého prepravcu Belavia.
Vráťme sa k otázke v úvode tohto textu. Prečo teda Trumpovi záleží na zbližovaní s Lukašenkom? Chce ho využiť ako sprostredkovateľa, ktorý by nejako dokázal prehovoriť do duše ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, aby konečne ukončil vojnu proti Ukrajine? Zaumienil si získať priazeň Bieloruska, aby Rusko v budúcnosti neohrozovalo z jeho územia krajiny na východnom krídle NATO? Zapadá mu prepúšťanie politických väzňov do jeho mozaiky o úspechoch, ktoré by mu mohli priniesť Nobelovu za cenu mier, po ktorej veľmi túži?Čítajte viac Volebnú frašku Lukašenka sledovali v Bielorusku aj štyria politici zo Slovenska. Čo ich nadchlo a koho kritizovali?
Vynechať sa nedá ešte jedna špekulácia. Týka sa toho, čo sa nachádza pod povrchom Bieloruska. Pripomeňme, že v máji tohto roku Ukrajina podpísala dohodu s USA o ťažbe vzácnych nerastov na svojom území. Lukašenko zjavne poškuľuje po podobnej zmluve s Američanmi. A Trump? Určite by s ním vedel nájsť spoločnú reč, pretože je líder, ktorý sa na medzinárodné vzťahy pozerá často v prvom rade cez peniaze.
Veci sa v tomto smere už dali do pohybu. Konkrétne na strane Bieloruska. V marci tohto roku Lukašenko prejavil veľký záujem o možnosti ťažby vzácnych nerastných surovín. Zatiaľ sa neťažia, pričom ich náleziská nie sú dostatočne preskúmané. „Iba Trump v USA spomína vzácne kovy. Ešte ste o tom nepremýšľali. Pod zemou ich nie je veľa. Možno ich nemáme menej, ako ich majú ostatní?" citovala BELTA Lukašenka na porade s členmi vlády. Následne zdôraznil, že sa treba pustiť do práce: „Toto je budúcnosť. Musíme kopať, musíme vidieť, čo je v zemi." Lukašenko potom nariadil kompetentným predstaviteľom, aby uskutočnili dôkladný geologický prieskum.
V Bielorusku sa určite nachádzajú berýlium a túlium. Nikto však zatiaľ nevie, v akom množstve a či by ťažba bola rentabilná. Berýlium sa využíva napríklad v leteckom priemysle a jadrovej energetike. Túlium potrebujú výrobcovia smartfónov a počítačov. Patrí tiež medzi neodmysliteľnú zložku v bankovkách ako ich ochranný prvok pre svoju fluorescenciu pod UV svetlom. V niektorých oblastiach krajiny sa nájdu aj ďalšie vzácne chemické prvky, ktorými sú yterbium, ytrium a germánium. Veľké zásoby mimoriadne cenných nerastov sa nachádzajú v Číne a Trump by chcel, aby Američania neboli závislí na ich dovoze z komunistickej mocnosti.Čítajte aj Americkí diplomati odviezli z Minsku troch oslobodených väzňov. Prečo sa Trump rozhodol otepliť vzťahy s Lukašenom po ich rokoch na bode mrazu?
Významný bieloruský geológ Vasilij Kolb povedal agentúre BELTA, že molybdén a túlium sa podarilo objaviť v Bielorusku už v období Sovietskeho zväzu. Odvtedy zostali vzácne nerasty nedotknuté. „Nachádzajú sa vo veľkej hĺbke. Okolo 200 metrov až 250 metrov. Zatiaľ nemôžeme hovoriť o ich priemyselnom využití, zaoberáme sa podrobnejšou štúdiou," podotkol Kolb.
Expert pokračoval, že najdôležitejšie je určiť technológiu ťažby. „Bielorusko takéto skúsenosti nemá," upozornil Kolb. Krajine chýba všetko potrebné na tieto účely: peniaze, vyškolení odborníci, technológie. Naopak, tým všetkým disponujú Američania.