'V Amerike nie je miesto pre štváčov.' Zahraniční novinári sa počas Trumpovej vlády ocitajú pod tlakom. Hovoria o nočnej more

Reportér austrálskej stanice ABC minulý týždeň položil Trumpovi otázku ohľadom jeho podnikania v čase, keď zastáva prezidentskú funkciu. Otázka šéfa Bieleho domu očividne popudila.
„Podľa mňa teraz hrozne škodíte Austrálii a tá so mnou chce byť zadobre,“ povedal Trump reportérovi Johnovi Lyonsovi. „Váš líder ma veľmi skoro navštívi. Poviem mu o vás. Robíte veľmi zlý dojem,“ dodal prezident.
Trumpova vláda chce sprísniť víza
Táto výmena sa rýchlo stala predmetom diskusie vo washingtonských novinárskych kruhoch. Jeden zahraničný spravodajca AFP pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že Trumpov nepriateľský postoj voči médiám nie je zameraný len na novinárov zo zahraničia. „Keď Trump uráža novinárov, je mu jedno, či je to cudzinec alebo nie,“ uviedol. Čo novinárov ťaží oveľa viac, je plán Trumpovej vlády skrátiť platnosť novinárskych víz na 240 dní s možnosťou obnovy alebo na 90 dní v prípade novinárov čínskych médií.
„Ako si mám prenajať byt, získať vodičský preukaz a dať deti do školy, keď budem mať len 240-dňové vízum?“ poznamenal spravodajca s tým, že tiež trvá, kým si novinár vybuduje sieť kontaktov po celej krajine. „Bude to nočná mora,“ dodal.
Iný novinár, spravodajca európskeho média, uviedol, že „neistá situácia zahraničných novinárov z nich nerobí hlavné ciele tejto administratívy“, ale že „je súčasťou veľmi znepokojivého celkového trendu“. Podľa európskeho spravodajcu Biely dom dáva prednosť novinárom, či už odkiaľkoľvek, „ktorí sú ochotní prijať jeho výklad udalostí alebo sa dostatočne autocenzurujú, aby normalizovali to, čo sa deje“.
AFP sa pred napísaním tohto článku obrátila na viacerých zahraničných novinárov, no odpísalo ich len niekoľko a všetci si želali zostať anonymní.
„Skrátená doba pre obnovu novinárskych víz vytvára rámec pre možnú redakčnú cenzúru, kedy môže Trumpova administratíva výmenou za prístup požadovať súhlas s určitou formou spravodajstva,“ uviedla Katherine Jacobsenová z Výboru na ochranu novinárov.
Predseda národného novinárskeho syndikátu vo Washingtone Mike Balsamo dodal, že takéto kroky by mohli viesť k odvete proti americkým novinárom pracujúcim v zahraničí. „Slobodná tlač nekončí na amerických hraniciach. Závisí od spravodajcov, ktorí tu môžu pracovať bez toho, aby sa obávali, že im vyprší čas,“ napísal na Twitteri (X).
V Amerike nie je miesto pre takýchto štváčov
Novinári, s ktorými hovorila agentúra, uviedli, že zo strany Bieleho domu nezaznamenali cielenú kritiku svojej práce, ale zároveň poznamenali, že Trumpovi politickí spojenci sa na zahraničné médiá nezdráhajú otvorene útočiť.
Trumpov blízky spojenec a bývalý veľvyslanec USA v Nemecku Richard Grenell nedávno vyzval na odobratie amerického víza spravodajcovi nemeckej televíznej stanice ZDF. „Tento radikálny nemecký ľavičiak neustále vyzýva na násilie proti ľuďom, s ktorými politicky nesúhlasí,“ uviedol Grenell na Twitteri (X) a kritizoval rozhovor novinára s vplyvným poradcom Bieleho domu Stephenom Millerom. „Vydáva sa za novinárov vo Washingtone. Jeho vízum by sa malo zrušiť. V Amerike nie je miesto pre takýchto štváčov,“ dodal.
Po zabití konzervatívneho aktivistu a Trumpovho spojenca Charlieho Kirka 10. septembra vysoko postavený predstaviteľ ministerstva zahraničia varoval cudzincov, aby Kirkovu smrť „neoslavovali, neospravedlňovali a nezľahčovali". „Pokojne mi dajte vedieť o takýchto komentároch od cudzincov," uviedol na Twitteri (X) námestník ministra zahraničia Christopher Landau.
Trumpov návrat k moci ale nie je zlou správou pre všetky zahraničné médiá. Niektoré spravodajské organizácie, známe tým, že v domácich krajinách zdieľajú názory podobné Trumpovým, Biely dom víta.
Britská televízna stanica GB News, ktorej hviezdou je tiež krajne pravicový politik Nigel Farage, bola nedávno prijatá v Oválnej pracovni Bieleho domu a jej novinárka dostala miesto v americkom prezidentskom špeciály počas Trumpovej návštevy Spojeného kráľovstva minulý týždeň. Keď Trump v lietadle prišiel za novinármi, povedala mu, že sa ho britskí diváci stanice chcú opýtať, „či by si, prosím, nevymenil prácu“ s britským premiérom Keirom Starmerom.