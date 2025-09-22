Supertajfún Ragasa udrel: Filipíny a Čína evakuujú stovky tisíc ľudí

Podľa filipínskej meteorologickej stanice tajfún zasiahol ostrov Calayan o 15.00 h miestneho času (09.00 h SELČ). Po celej krajine bolo evakuovaných vyše 10-tisíc Filipíncov. Školy a úrady boli v pondelok zatvorené vo viacerých provinciách. Približne o 14.00 h bola v centre búrky zaznamenaná maximálna rýchlosť vetra 215 kilometrov za hodinu, s nárazmi dosahujúcimi až 295 kilometrov za hodinu. Podľa informácií úradov zodpovedných za riešenie mimoriadnych situácií došlo na spomínanom ostrove Calayan a v celej severnej horskej provincii Apayao k výpadku elektrickej energie. Zatiaľ nie sú známe žiadne bezprostredné správy o obetiach ani o ďalších škodách spôsobených tajfúnom Ragasa.
Rozsiahlejšia operácia je naplánovaná v čínskom meste Šen-čen, kde úrady oznámili, že plánujú presťahovať stovky tisíc ľudí z pobrežných a nízko položených oblastí. Letisko v meste oznámilo, že od utorka večera pozastaví svoje lety. V provincii Fu-ťien na juhovýchodnom pobreží Číny bolo pozastavených 50 trajektových liniek. Tajfún by mal od utorka zasiahnuť pobrežné oblasti čínskej pevniny silným vetrom a intenzívnymi zrážkami.
Očakáva sa, že tajfún zasiahne aj južnú časť Hongkongu a Macaa. V súvislosti s tajfúnom budú na medzinárodnom letisku v Hongkongu tiež pozastavené viaceré lety. „Od zajtrajška, 23. septembra, od 18.00 h budú osobné lety spoločnosti Cathay Pacific prilietajúce na medzinárodné letisko v Hongkongu a odlietajúce z neho pozastavené až do obnovenia prevádzky vo štvrtok,“ uviedla hovorkyňa leteckej spoločnosti na pondelkovej tlačovej konferencii. „Počasie bude nepriaznivé s častými silnými búrkami a výraznými prílivovými vlnami,“ varovala hongkonská meteorologická stanica.